Kollam, Indien (ots/PRNewswire) -Die indische Regierung hat Mata Amritanandamayi Devi (Amma) zur Vorsitzenden der Civil 20 (C20) ernannt, einer offiziellen Engagementgruppe der Gruppe der 20 (G20). Die G20 ist das wichtigste zwischenstaatliche Forum für die entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt, um die Finanzstabilität auf globaler Ebene zu gewährleisten. Die C20 ist eine Plattform für zivilgesellschaftliche Organisationen (CSOs), die den G20-Staats- und Regierungschefs die Stimmen von Nichtregierungsorganisationen und Nichtunternehmern zu Gehör bringen.Indien wird ein Jahr lang, vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023, die Präsidentschaft der G20 übernehmen. Der Höhepunkt der Ereignisse ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20 am 9. und 10. September 2023 in Neu-Delhi. Im Vorfeld wird Indien jedoch mehr als 200 Treffen im ganzen Land veranstalten, ein Unterfangen, das intensive Arbeit von Ministertreffen, Arbeitsgruppen und Engagementgruppen erfordert.Als sie ihre Rolle als Vorsitzende der indischen C20-Engagementgruppe annahm, drückte Amma ihre Dankbarkeit gegenüber der indischen Regierung aus, die eine so hochrangige Vertretung der Stimmen des einfachen Volkes organisiert hat. Zu den Mitgliedern gehören außerdem Sri M von der Satsang Foundation als Teilnehmer, Sudha Murthy, Vorsitzende der Infosys Foundation als Teilnehmerin, Rambhau Mhalgi Prabodhini als Schriftführer und Vivekananda Kendra, Kanyakumari als institutioneller Partner.In der ersten C20-Online-Sitzung erklärte Amma: "Hunger, Konflikte, Artensterben und Umweltzerstörung sind die bedeutendsten Themen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Wir sollten uns aufrichtig bemühen, Lösungen zu entwickeln. Wenn Wissenschaftler aller Fachrichtungen - Informatik, Mathematik, Physik, Ingenieure usw. - zusammenarbeiten würden, könnten wir innovativere Methoden zur Vorhersage von Umweltkatastrophen entwickeln und so viele Leben retten. Oft mangelt es an multidisziplinären und integrativen Bemühungen. Das ist das Gebot der Stunde."bliss.hari@gmail.comMedienkontakt:Hari Krishnanbliss.hari@gmail.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1929967/MA_CENTER__CALIFORNIA_AMMA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mata-amritanandamayi-devi-zur-zivilen-vorsitzenden-der-c20-ernannt-301660162.htmlOriginal-Content von: MA Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166221/5354827