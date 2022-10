Bangkok (ots/PRNewswire) -- Die Transaktion wird das Portfolio aus Rundfunk- und Unterhaltungsangeboten der JKN Global Group ("JKN") erweitern und JKN damit zu einer weltweit führenden Omnichannel-Größe machen.- Ziel der Übernahme wird der Aufbau auf der mehr als 70-jährigen Tradition der Miss Universe Organization sein und erweiterte Investitionen in Lizenzierungs- und Merchandising-Möglichkeiten einschließen.- Mit der heutigen Ankündigung wird JKN-Chief Executive Officer Anne Jakapong Jakrajutatip die erste weibliche Eigentümerin in der Geschichte der Miss Universe Organization.JKN, ein thailändisches Medien- und Content-Konglomerat, gab heute die Übernahme der Miss Universe Organization von IMG bekannt.Die Miss Universe Organization ist eine internationale, integrative Organisation, die Frauen aller Hintergründe, Kulturen und Traditionen feiert und sich für eine Zukunft einsetzt, die von Frauen gestaltet wird und Vorteile für alle Menschen bietet. Mit seiner 71-jährigen Geschichte ist MISS UNIVERSE® einer der am längsten laufenden und meistverfolgten Wettbewerbe der Welt. Er wird in 165 Ländern weltweit ausgestrahlt und jährlich von mehr als einer halben Milliarde Menschen gesehen.Unter der Leitung von CEO Amy Emmerich und President Paula Shugart bietet die Miss Universe Organization eine globale Plattform für mehr als 10.000 Frauen pro Jahr, um positive Veränderungen durch engagierte persönliche, professionelle und philanthropische Aktivitäten auf der ganzen Welt anzustoßen. Die heutige Ankündigung bringt zusammen mit den jüngsten Regeländerungen, die auf einen breitgefächerteren Zugang für Teilnehmerinnen abzielen, das Engagement der Organisation für Inklusivität weiter voran. Anne Jakapong Jakrajutatip, Chief Executive Officer der JKN Global Group, wurde als erste Frau Eigentümerin der Miss Universe Organization. Der Übergang erweitert das Portfolio von JKN an globalen Rundfunk- und Medienangeboten in den Bereichen Unterhaltung und Verbraucherprodukte. Die Übernahme von JKN wird auf der starken Marke und Vision der Miss Universe Organization aufbauen und ein integriertes und überzeugendes Angebot mit neuen Möglichkeiten zum Wachstum des Unternehmens in wichtigen und bislang nicht erschlossenen Märkten, darunter Asien, entwickeln.Während der Ankündigung teilte JKN seine Pläne zur Schaffung von Mehrwert basierend auf der natürlichen Stärke der Marke Miss Universe mit, darunter die bevorstehende Einführung von MU Lifestyle: Der neue Lizenzierungs- und Merchandising-Zweig der Miss Universe Organization wird die Stärke der Marke Miss Universe und des Lifestyle-Portfolios von JKN nutzen, um eine neue Produktpalette zu schaffen sowie Unterhaltungs- und verschiedene geschäftliche Möglichkeiten zu generieren, die die Stärke der Marke widerspiegeln.Anne Jakapong Jakrajutatip, Chief Executive Officer der JKN Global Group, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, die Miss Universe Organization zu übernehmen und mit deren visionärem Führungsteam zusammenzuarbeiten. Die globale Reichweite des Unternehmens, seine Beziehungen zu globalen Partnern und Marken und seine Fülle an Content-, Lizenzierungs- und Merchandising-Möglichkeiten machen dies zu einer starken, strategischen Ergänzung unseres Portfolios. Wir wollen nicht nur sein Vermächtnis, eine Plattform für leidenschaftliche Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, aus unterschiedlichen Kulturen und mit Traditionen zu bieten, weiterführen, sondern auch die Marke für die nächste Generation weiterentwickeln."Amy Emmerich, Chief Executive Officer, und Paula Shugart, President der Miss Universe Organization, teilten mit: "Wir freuen uns, die Weiterentwicklung der Miss Universe Organization mit JKN voranzutreiben. Unsere Beziehungen zu globalen Partnern und Marken waren noch nie stärker und unser progressiver Ansatz positioniert uns weiterhin an der Spitze unserer Branche. Wir möchten IMG dafür danken, dass es uns eine Grundlage gegeben hat, um unsere Ziele für die Marke zu verwirklichen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1929162/Photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1929163/The_Miss_Universe_Organization_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jkn-global-group-erwirbt-die-miss-universe-organization-von-img-301660169.htmlPressekontakt:Hill+Knowlton Strategies Thailand Paworawan Chansamut (Tao),092-645-5641,E-Mail-Adresse: Pchansamut@hkstrategies.com; Julian Buckeridge,095-457-2836,E-Mail-Adresse: Jbuckeridge@hkstrategies.com; Martin Joly,092-254-7762,E-Mail-Adresse: Mjoly@hkstrategies.comOriginal-Content von: JKN Global Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166222/5354829