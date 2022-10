Der neue Börsendienst FAST BREAK hat die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/3TwW0ql Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank wieder über einen Anstieg der Leitzinsen. Stefan Riße rechnet mit einer etwas weniger scharfen Anhebung als bei der US-Notenbank Fed. Sorgen die Währungshüter wieder für Panikstimmung an den Kapitalmärkten - "Ich zittere nicht", versichert der Kapitalmarktstratege von Acatis Investment. Denn die Basiseffekte dürften sich entspannen und die Inflationsrate in Europa könnte sich langsam abkühlen, meint Riße. Was die riesige Bilanz der Europäischen Notenbank bedeutet und welche Rolle italienische Anleihen dabei spielen, sehen Sie im Video!