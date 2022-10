Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig - Metalcorp lädt zu 2. Gläubigerversammlung (AGV) am 18.11.2022 in Frankfurt ein. In der Abstimmung ohne Versammlung bzgl. der geplanten einjährigen Laufzeitverlängerung der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) wurde das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens mit einer Quote von 28,6% verfehlt. Metalcorp lädt daher alle Anleger zu einer 2. AGV in Form einer Präsenzveranstaltung am 18. November 2022 um 12 Uhr in Frankfurt am Main ein. Für diese 2. AGV reicht dann ein Quorum von 25% zur Beschlussfähigkeit.

Die Metalcorp Group strebt eine Verlängerung der Laufzeit der ursprünglich bis ...

