Inflation, Energiekrise und drohende Rezession: Die Unsicherheit an der Börse bleibt hoch, die großen Indizes befinden sich im Bärenmarkt. Doch das könnte sich schnell ändern. Mit Mike Wilson von Morgan Stanley rechnet nun sogar ein bekannter Börsenbär mit einem schnelleren Ende des Bärenmarkts an der Wall Street."Wir glauben, dass der Bärenmarkt irgendwann im ersten Quartal zu Ende sein wird", so Wilson in einem Interview mit Bloomberg Television. "All dies kann sich noch ändern. Ich möchte klarstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...