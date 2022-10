Das neue Rechenzentrum, das einen Teil der Expansionsbestrebungen von NTT in Afrika ausmacht, wird über eine Kapazität von 12 MW verfügen und eine bereits vollständig ausgebaute Fläche von 6.000 m² umfassen

NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute die Eröffnung seines neuesten Rechenzentrums in Johannesburg (Südafrika) bekannt. Das Rechenzentrum Johannesburg ist Teil der Expansionsbestrebungen von NTT auf dem afrikanischen Kontinent und verfügt über eine Kapazität von 12 MW und eine EDV-Fläche von 6.000 m², die bereits vollständig ausgebaut wurde. Die technische Infrastruktur wird durch N+1 unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (UPS), N+1 Generatorunterstützung und hochredundante Kühlsysteme unterstützt.Dies wird die Kunden mit dedizierter nachhaltiger Infrastruktur, einer Betriebssteuerung und der Gestaltungsfreiheit ausstatten, die zur Unterstützung ihrer hohen Leistungsanforderungen erforderlich ist.

Die Anlage wird Hyperscaler und Unternehmen versorgen, indem es ihnen die Möglichkeit bietet, den vollständigen Stack von Serviceleistungen von NTT zu nutzen, darunter Managed Hybrid Cloud-Services, Netzmanagement, Kollaboration, Sicherheits- und Anwendungsüberwachung.

Afrika erlebt gerade einen digitalen Boom mit einer Bevölkerung, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. Aus Prognosen geht hervor, dass 615 Millionen Nutzer in Subsahara-Afrika bis zum Jahr 2025 Mobilfunkdienste abonnieren werden. Dies entspricht einer 24%igen Zunahme gegenüber 2020. Dieses Wachstum und die technologische Abhängigkeit befeuern digitale Transformationsinitiativen und die Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentren. NTT plant eine beschleunigte Erweiterung seines Datacenter-Fußabdrucks in Johannesburg und anderen afrikanischen Städten, um dieses Wachstum in den nächsten Jahren zu unterstützen.

Die neue Anlage verwendet einen geschlossenen Kaltwasserkreislauf mit luftgekühltem Kaltwassererzeuger. Dies bedeutet, dass das durch das Kühlsystem fließende Wasser nicht verdampft. Somit wird die Gefahr potenzieller Wasserbeschränkungen reduziert und es dem Rechenzentrum ermöglicht, einen niedrigen PUE-Wert (Low Power Usage Effectiveness und geringen WUE-Wert (Water Usage Effectiveness) zu erzielen.

"Wir sind unglaublich stolz, in Johannesburg zu investieren und unseren globalen Datacenter-Fußabdruck auf Südafrika ausweiten zu können. Das Land bildet einen signifikanten Teil der Wachstumsstrategie von NTT, wobei wir die digitale Transformation auf dem afrikanischen Kontinent weiter unterstützen möchten. Die Eröffnung von Johannesburg 1 wird zum wirtschaftlichen Wachstum und zur sozialen Entwicklung der Region beitragen, wobei unsere Kunden das Land von morgen formen werden", so Florian Winkler, CEO von Global Data Centers EMEA, NTT Ltd.

"Unsere Präsenz in Afrika wird durch den signifikanten digitalen Wandel untermauert, den wir gerade auf dem gesamten Kontinent erleben. Die Unternehmen, die neue digitale Serviceleistungen bieten, benötigen eine Rechenzentrumsfläche mit hoher Leistungsdichte, globaler Konnektivität, Betreiberneutralität, einem cloudbasierten Netzwerkzugriff und Vor-Ort-Unterstützung, um weiteres Wachstum zu gewährleisten", ergänzte Michael Abendanon, Head of MEA bei Global Data Centers EMEA, NTT Ltd.

NTT ist als eines der führenden IT-Infrastruktur-Unternehmen anerkannt mit seinen jüngsten Eröffnungen in Madrid, Jakarta, Navi Mumbai und Berlin mit weiteren geplanten Expansionen in Ho Chi Minh City, Prince William County im US-Bundesstaat Virginia und Cyberjaya. Die Rechenzentren sind auf die Bestrebungen von NTT ausgerichtet, den Betrieb seiner Datenzentren bis zum Jahr 2030 und die vollständige Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 emissionsfrei zu gestalten. NTT konzentriert sich auf die Sicherstellung, dass sein Portfolio bis zum Jahr 2030 durch erneuerbare Energien gewährleistet ist und dass die notwendigen Energieeffizienzmaßnahmen stets angewendet werden.

