Nach Börsenschluss hat Daimler Truck am Mittwoch vorläufige Zahlen vorgelegt und dabei für eine positive Überraschung gesorgt. Der Nutzfahrzeughersteller hat die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen. An der Börse kommt das gut an, der DAX-Titel zieht im späten Handel an und steht vor einem neuen Kaufsignal.Nach vorläufigen Berechnungen hat Daimler Truck im dritten Quartal ein bereinigtes EBIT von 1,27 Milliarden Euro erreicht - 159 Prozent mehr als im Vorjahr. Experten hatten lediglich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...