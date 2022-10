Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Mastercard zu erkennen. Immerhin schießt der Kurs rund drei Prozent in die Höhe. Damit valutiert der Titel nun bei 320,16 USD. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund ein Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. 324,45 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung. ...

