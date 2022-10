Die beauftragte Studie untersucht den Effekt von Gurobi in einer Vielzahl von Branchen.

Gurobi Optimization, LLC, das führende Unternehmen im Bereich der Decision-Intelligence-Technologie und Entwickler des weltweit schnellsten mathematischen Optimierungssolvers, veröffentlichte heute die Ergebnisse der bei Forrester Consulting beauftragten Total Economic Impact (TEI)-Studie, in der die durch Einsatz des Gurobi Optimizer potenziellen Kapitalrenditen untersucht wurden.

Die TEI-Studie zeigt auf, dass Unternehmen mit gemischter Organisationsstruktur, die bereits über eine mathematische Optimierungslösung verfügten, durch die Umstellung auf Gurobi eine Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten und innerhalb von drei Jahren eine Kapitalrendite von 518 erzielen konnten. Für Unternehmen, die die mathematische Optimierung neu einführen, liegt der ROI wahrscheinlich deutlich höher.

"Die Studie bestätigt, was uns unsere Kunden seit Jahren sagen, dass Gurobi bessere Geschäftsentscheidungen in kürzerer Zeit ermöglicht, wodurch unsere Kunden Millionen, ja sogar Milliarden von Dollar einsparen", so Duke Perrucci, Chief Operating Officer bei Gurobi. "Unsere Kunden sind begeistert von Gurobi, und wir setzen uns mit Leidenschaft für ihren Erfolg ein."

Nach Angaben der an der Studie beteiligten Unternehmen können mit Gurobi Probleme wesentlich schneller gelöst werden als mit Open-Source-Solvern, anderen kommerziellen Solvern und Tabellenkalkulationsprogrammen. Insbesondere wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass Gurobi die Optimalität zehn Mal schneller erzielt als andere kommerzielle Lösungsverfahren.

Ein Beteiligter, ein leitender Mitarbeiter aus dem Bereich Bergbau- und Verfahrenstechnik eines Bergbauunternehmens mit einem Umsatz von 10 20 Milliarden Dollar, erklärte: "[Der Gurobi Optimizer] unterstützt rasche Lösungen und kurze Entwicklungszeiten, um uns wirklich schnelle Konzeptnachweise bereitzustellen, sodass wir viel zügiger als mit einem anderen Tool einen Mehrwert erzielen können."

Ein anderer Teilnehmer, ein leitender Mitarbeiter aus dem Bereich Operations Research eines Technologieunternehmens mit einem Umsatz von über 50 Milliarden Dollar, ergänzte: "Der bedeutendste Nutzen von Gurobi ist, dass wir Probleme schneller lösen können. Seine Leistung ist viel besser als anderer von uns eingesetzten Solver."

Ebenso berichteten die Teilnehmer, dass Gurobi es gelang, umfangreichere, komplexere Probleme mit Billionen von möglichen Lösungen zu bewältigen und qualitativ hochwertige Lösungen innerhalb der für das jeweilige Problem erforderlichen Zeit zu liefern. Infolgedessen waren die Unternehmen in der Lage, durch die von Gurobi gebotene verbesserte mathematische Optimierung zusätzliche Umsätze zu generieren und Betriebsmehrkosten zu sparen.

Neben dem quantifizierten Nutzen wie z. B. Einsparungen bei den Betriebskosten bzw. aus der Stilllegung früherer kommerzieller Solver und Umsatzsteigerungen vermeldeten die Beteiligten eine umfangreiche Liste an nicht quantifizierten Vorteilen. Dazu zählten unter anderem schnellere Lösungszeiten, das Engagement des Gurobi-Teams für kontinuierliche Verbesserungen, der beeindruckende technische Support und die Kundenbetreuung sowie das flexible Preis- und Lizenzierungsmodell.

Ein leitender technischer Mitarbeiter eines Transportunternehmens mit einem Umsatz von 10 20 Mrd. US-Dollar erläuterte: "Wir setzen ausschließlich [Gurobi] ein, und wir vertrauen auf deren Strategie. Ihre Preisgestaltung ist klar [und] einfach." Außerdem wurde gesagt, dass Gurobi einen deutlich höheren ROI liefert und dass das Preismodell von Gurobi mehr Flexibilität bietet.

Der Operations Research-Leiter des Technologieunternehmens erklärte, dass Gurobi seine Solver-Leistung immer noch steigert: "Seine Leistung bei miplib?, einem Standardrichtwert in der Branche für die Lösung gemischt-ganzzahliger Probleme, ist kontinuierlich besser geworden. [Gurobi's] Presolve Vorablösungsfunktion hat sich verbessert. Ihre Heuristiken haben sich verbessert. Ich würde sagen, dass Gurobi seinen Vorsprung gegenüber den Konkurrenten in den letzten sechs Jahren ausgebaut hat."

