AEMO nimmt erweiterte Netzstudien für Energy Vault BESS-Lösung mit einer Kapazität von 500 MWh auf

Der erste BESS-Auftrag für die Bereitstellung eines Kurzzeitspeichers auf dem australischen Markt folgt auf die Ankündigung der Entwicklung eines Schwerkraft-Energiespeichersystems (Gravity Energy Storage System, GESS) auf Multi-GWh-Basis für Langzeitspeicher in dieser Region und zeigt die schnelle Ausführung und Markteinführung der Lösungen von Energy Vault und des hardwareunabhängigen, Software-zentrierten Konzepts für Energiemanagementsysteme

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netz, hat heute den Zuschlag von Meadow Creek Solar Pty Ltd ("Meadow Creek" oder "Meadow") für die Bereitstellung eines Batterie-Energiespeichersystems ("BESS") mit 250 MW/500 MWh in der Meadow Creek Solar Farm in Victoria, Australien, bekannt gegeben. Der von Meadow Creek entwickelte 330-MW-Solarpark befindet sich drei Autostunden nördlich von Melbourne, Australien, und versorgt rund 110.000 Haushalte in der Region mit kohlenstofffreiem Strom.

Zeitgleich mit dieser Pressemitteilung initiiert Energy Vault zusammen mit der technischen Beratungsfirma DNV erweiterte Netzstudien und Modellierungen, die der Betreiber des australischen Energiemarktes AEMO für die verbundenen Stromversorgungsnetze an der Ost- und Südostküste Australiens verlangt.

Die Meadow Creek Solar Farm hat umfangreiche Studien zur Machbarkeit des Projekts einschließlich der Netzkapazität abgeschlossen und erstellt zurzeit detaillierte ökologische und technische Gutachten für das Genehmigungsverfahren. Das BESS, das zusammen mit Photovoltaikanlagen installiert wird, gewährleistet die erforderliche Ausfallsicherheit und Flexibilität durch Auf- und Entladung, die für die Nutzung erneuerbarer Energien im gesamten Netz in Übereinstimmung mit dem "Integrated System Plan" von AEMO unverzichtbar sind.

"Wir sind sehr erfreut über den Auftrag für dieses wichtige Projekt in Australien", kommentiert Lucas Sadler, Vice President of Sales and Business Development, APAC, Energy Vault. "In den zurückliegenden Monaten hat die neue australische Bundesregierung dem Markt ein starkes Mandat erteilt, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen, flankiert von einer weitreichenden Aktualisierung bei den Zielen für saubere Energie und Emissionsreduzierung auf bundesstaatlicher Ebene. Mit der Einführung der maßgeschneiderten AC- und DC-Block-Energiespeicherlösungen von Energy Vault lassen sich die Entwicklungspläne der Meadow Creek Solar Farm für hybride Photovoltaiksysteme und das BESS problemlos für den australischen Markt realisieren. Dieser Auftrag baut auf den erheblichen Fortschritten auf, die Energy Vault im vergangenen Jahr erzielt hat, als wir unsere bahnbrechenden Energiespeicherlösungen auf diesen wichtigen Markt gebracht haben."

"Der Lösungsansatz, den Energy Vault gemeinsam mit unserem Team erarbeitet hat, war für unsere Entscheidung zugunsten der Hardware- und Software-Plattform von Energy Vault für die Energiespeicherung ausschlaggebend", so Cameron Munro, Development Manager bei Meadow Creek Solar Farm. "Die hohe Energiedichte des Konzepts von Energy Vault, die Möglichkeit, mit Zentralspeicher-Wechselrichtern und dem neuen AC-Block zu arbeiten, und die fortschrittlichste Energiemanagement-Software, die mehrere Anwendungsfälle, optimale wirtschaftliche Disposition und vorausschauende Wartung ermöglicht, bringen Flexibilität und weitere Optionen bei der Zusammenarbeit mit unseren finanziellen und technischen Partnern (DNV und AusNet Services)."

Die Bekanntgabe des Meadow Creek-Auftrags folgt auf die Ernennung von Lucas Sadler zum Vice President of Sales and Business Development, APAC, zum Jahresbeginn. Lucas Sadler ist ein Branchenveteran, der seit 30 Jahren im Sektor erneuerbaren Energien, Energiemanagement und -speicherung tätig ist. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Entwicklung, Beschaffung und Bereitstellung von Kurzzeit- und Langzeit-Energiespeichersystemen. Seitdem hat Lucas Sadler vor dem Hintergrund der strategischen Wachstumspriorität in der Region die Infrastrukturen und das Kundensupport-Team in Australien verstärkt.

Der Zuschlag von Meadow Creek folgt auf vorherigen Ankündigungen zur Entwicklung von Schwerkraft-Energiespeichersystemen (Gravity Energy Storage Systems, GESS) auf Multi-GWh-Basis in Australien in Kooperation mit dem Korea Zinc-Tochterunternehmen Ark Energy sowie auf eine bereits angekündigte Absichtserklärung mit BHP. Dies untermauert die strategische Bedeutung von Australien als wichtiger Wachstumsmarkt von Energy Vault und die hohe Marktakzeptanz seiner Lösungen und seines Software-zentrierten Ansatzes für die vielfältigen Energiespeicheranforderungen seiner Kunden.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt und implementiert nachhaltige Energiespeicherprodukte, die das weltweite Konzept der Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen zur Gewährleistung der Netzstabilität transformieren sollen. Die firmeneigene, auf Schwerkraft basierende Energiespeichertechnologie sowie die Plattform für Energiespeichermanagement und -integration unterstützen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Fähigkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwertung bei einzigartiger Wirtschaftlichkeit zu integrieren, beschleunigt Energy Vault den Übergang in die Kreislaufwirtschaft und eine Welt, die vollständig von erneuerbaren Energien versorgt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energyvault.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen, sondern "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, von Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung sowie der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen, die Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen beinhalten, und einschließlich Aussagen über die zukünftige Expansion, Bereitstellungen und Fähigkeiten von Energy Vault, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "könnte", "sollte", "wird", "glauben", "vermuten", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "projizieren", die Verneinung solcher Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke verwendet werden, können diese zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Wörter enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen über den Ausgang und den Zeitpunkt zukünftiger Ereignisse. Energy Vault weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die zumeist schwer vorhersehbar sind und außerhalb des Einflussbereichs von Energy Vault liegen. Zudem weist Energy Vault darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen den nachstehenden Faktoren unterliegen: Risiken im Zusammenhang mit der Einführung der Energiemanagement-Software von Energy Vault und den anderen in dieser Pressemitteilung angekündigten Projekten, Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Energy Vault, die Anlagen, die Ingenieursdienstleistungen, die Beschaffung, die Dienstleistungen für den Bau und die Einrichtung der Anlagen für die in dieser Pressemitteilung angekündigten Projekte bereitzustellen, der unverbindliche Charakter der Absichtserklärung, einschließlich der Frage, ob die in der Absichtserklärung angekündigten Transaktionen realisiert werden, unvorhergesehene Probleme mit dem System, die Fähigkeit, Meilensteine zu erreichen und Zahlungen zu erhalten, unvorhergesehene Verzögerungen bei den in dieser Pressemitteilung angekündigten Projekten, die Frage, ob diese Projekte plangemäß fertiggestellt werden oder wie geplant funktionieren, Entwicklungen und Veränderungen auf dem allgemeinen Markt, die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19, politische, wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen konkurrierender Technologien auf die Nachfrage nach batteriegestützten Projekten. Sollten sich eines oder mehrere der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Risiken oder Unwägbarkeiten oder die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Darüber hinaus sollten Sie die Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im Quartalsbericht auf Form 10-Q für das am 30. Juni 2022 beendete Quartal beschrieben sind, der am 8. August 2022 bei der SEC eingereicht wurde und auf unserer Website unter investors.energyvault.com sowie auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist, sorgfältig prüfen. Zusätzliche Informationen finden Sie auch in den sonstigen Unterlagen, die wir regelmäßig bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum ihrer Veröffentlichung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221026005392/de/

Contacts:

Energy Vault

Investorenkontakt

energyvaultIR@icrinc.com

Medienkontakt

media@energyvault.com

Anfragen aus Australien

Lucas Sadler

Vice President of Sales and Business Development, APAC

lucas.sadler@energyvault.com

Meadow Creek Pty Ltd

Allgemeine Anfragen:

info@meadowcreeksolarfarm.com.au