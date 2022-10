ZÜRICH (dpa-AFX) - Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse stellt mit den neuen Quartalszahlen am Donnerstag ihre mit Spannung erwarteten Umbaupläne vor. Nach Milliardenverlusten will die Bank Einsparungen verkünden. Dem Vernehmen nach will sie sich auf die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft konzentrieren und die Investment Bank verkleinern.

Die Bank hat schwere Zeiten mit Skandalen, Anklagen und desaströsen Investments hinter sich. Der Aktienwert der Credit Suisse ist seit Anfang 2018 um mehr als 75 Prozent eingebrochen. 2017 hatte die Bank mit heute rund 50 000 Mitarbeitern noch einen Börsenwert von 45 Milliarden Franken, im Oktober 2022 waren es rund 10 Milliarden Franken. Die Bank hat nach dem Milliardenverlust 2021 auch im 1. und 2. Quartal dieses Jahres rote Zahlen geschrieben./oe/DP/ngu