Die Sahara-Zusatztechnologie erhöht die Produktion von Eisenchlorid und erhöht gleichzeitig die Qualität des Sandes für den Einsatz in der Bauindustrie.

EasyMining hat von der schwedischen Energiebehörde Energimyndigheten eine Förderung von mehr als 3,5 Millionen schwedischen Kronen (ca. 350.000 EUR) für sein Sahara-Projekt erhalten. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern wird EasyMining seine Technologie zur Rückgewinnung von Nährstoffen aus verbranntem Klärschlamm weiterentwickeln, um weitere Ressourcen, wie das zunehmend knappe Eisenchlorid, zu gewinnen.

- Das Sahara-Projekt wurde als Erweiterung zu unserem Ash2Phos-Verfahren, bei dem wir Klärschlammasche auslaugen, um Phosphor, Eisen und Aluminium zu gewinnen, entwickelt. Die Menge des zurückgewonnenen Eisens lag beim ursprünglichen Verfahren bei etwa 15 %, aber mit Sahara können wir mehr als 98 % des Eisens aus der Asche zurückgewinnen und ein viel saubereres Eisenchlorid herstellen, sagt Hanna Landbring, leitende Prozessingenieurin und Projektmanagerin für Sahara bei EasyMining.

Das zurückgewonnene Eisenchlorid ist als Fällmittel ein wichtiger Bestandteil der Wasseraufbereitung. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der hohen Energiepreise ist es derzeit ein knappes Gut.

Darüber hinaus verbessert das Sahara-Projekt auch die Qualität des Restsandes, der übrig bleibt, nachdem alle anderen Wertstoffe aus der Asche gewonnen wurden. Ohne den Sahara-Zusatz erzeugt das Ash2Phos-Verfahren einen rot-braun gefärbten Sand. Mit dem Sahara-Zusatz wird der größte Teil des Eisens entfernt und der Sand wird grau und damit besser für die Zementherstellung geeignet sein.

Hanna Landbring, leitende Prozessingenieurin und Projektmanagerin bei EasyMining für Sahara und Dr. Cristian Tunsu, Manager of Analysis and Quality Control bei EasyMining und F&E-Leiter für Sahara.

Das Projekt befand sich bereits in der Anfangsphase, aber erst die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen für das Förderprogramm der Energiebehörde mit dem Schwerpunkt "Kreislaufwirtschaft und Ressourcennutzung innerhalb der Grenzen des Planeten" verhalf ihm zum Durchbruch.

- Wir fanden heraus, dass wir eine Förderung beantragen können, um umfangreichere Tests durchzuführen, als wir ursprünglich budgetiert und geplant hatten, sagt Cristian Tunsu, Manager of Analysis and Quality Control bei EasyMining und F&E-Leiter für Sahara.

Wie am 15. August offiziell bekannt gegeben wurde, wird das Sahara-Projekt mit insgesamt 3,57 SEK gefördert, aufgeteilt auf drei jährliche Zahlungen.

- Die Förderung wird uns helfen, die Forschung zu beschleunigen und damit die Technologie hoffentlich viel schneller auf den Markt zu bringen. Wir planen, die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten abzuschließen und weitere technische Arbeiten durchzuführen, aber auch umfangreiche Marktanalysen und Produktvalidierungstests mit den Endnutzern durchzuführen, erklärt Tunsu.

Ein Großteil dieser Marktanalyse und Produktvalidierung wird im Rahmen von Partnerschaften erfolgen, unter anderem mit dem Chemikalienhersteller Feralco und dem Wasserunternehmen Sydvatten, welch das zurückgewonnene Fällmittel für die Wasseraufbereitung testen werden. Thomas Concrete ist zuständig für die Validierung der Nutzung des Silikatsandes, das schwedische Umweltforschungsinstitut IVL für die Lebenszyklusbewertung und die EasyMining-Muttergesellschaft Ragn-Sells in Zusammenarbeit mit dem Imperial College of London für die Entwicklung eines Konzeptes für " Chemikalien als Dienstleistung ".

- Wenn man Partner hat, die einen wesentlichen und relevanten Beitrag leisten, geht alles viel schneller. Ohne sie würde es viel länger dauern, Produkte wie diese auf den Markt zu bringen, sagt Landbring.

Die schwedischeEnergiebehörde

Energimyndigheten ist die für alle Fragen der Energieversorgung und -nutzung in Schweden zuständige Regierungsbehörde. Sie führt den Umstieg Schwedens zu einem nachhaltigen Energiesystem in vielerlei Hinsicht an. Die Organisation wird von der schwedischen Regierung durch deren Weisungen und jährliche Finanzierung reguliert.







