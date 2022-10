DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS - Ungeachtet der scharfen Kritik an den Investitionsplänen deutscher Konzerne in China will Siemens das Geschäft in der Volksrepublik weiter ausbauen. Für das Vorhaben hat Vorstandschef Roland Busch nach Informationen aus Konzernkreisen eigens ein Projekt aufgesetzt. Damit verbunden sind massive Investitionen in China und der Aufbau neuer Funktionen vor Ort. Das Projekt heißt "Marco Polo". Busch teilt dessen Begeisterung für China, sieht bei den Digitalgeschäften aber teils Nachholbedarf. "Die bisher geplanten Maßnahmen reichen nicht aus, um die Local Champions zu schlagen", erklärte die Konzernspitze laut Unternehmenskreisen auf einer Strategietagung mit Topführungskräften. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank weist einen historisch hohen Quartalsgewinn aus. Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass es ihr wieder gelingt, die Erwartungen des Marktes zu steuern. Die Disziplin, mit der Konzernchef Christian Sewing und der inzwischen zum Stellvertreter aufgestiegene Finanzvorstand James von Moltke die Großspurigkeit aus den öffentlichen Auftritten der Deutschen Bank tilgten, beginnt sich jetzt auszuzahlen. Während sich die Anzeichen für einen schweren Dämpfer für die globale Konjunktur mehren, den auch die Notenbanken offenbar nicht verhindern können, ist es der Deutschen Bank wiederum gelungen, die Erwartungen des Marktes zu schlagen. (Börsen-Zeitung)

STEAG - Die Eigentümer des Kraftwerksbetreibers Steag haben eine Aufspaltung in einen "grünen" und einen "schwarzen" Bereich beschlossen, wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr. Die Gesellschafterversammlung fällte den Angaben zufolge die entsprechende Entscheidung, die den anstehenden Verkauf erleichtern soll. Viele Investoren sind zwar an den Steag-Aktivitäten bei erneuerbaren Energien, dem "grünen" Bereich, interessiert, nicht jedoch am traditionellen Kerngeschäft, der "schwarzen" Steinkohleverstromung. (Handelsblatt)

SCHWEIZER BANKEN - Hohe Schulden und stark gestiegene Immobilienpreise prägen den Schweizer Finanzplatz. Auch wenn das Land solide dasteht: Die Erinnerung an die Krise vor rund drei Jahrzehnten ist noch wach. Es wird inzwischen viel über die Gefahr von Ungleichgewichten im Immobilienmarkt gesprochen. Nicht auszudenken, welchen Schaden eine Immobilienkrise im Ausmaß jener in den 1990er Jahren in der Bankenlandschaft anrichten könnte. Ein Abschreibungsbedarf auf das Kreditvolumen wie damals (8,5 Prozent) ergäbe Verluste von nahezu 100 Milliarden Franken. Die aggregierten Eigenmittel aller Banken in der Schweiz beliefen sich per Ende 2021 auf 200 Milliarden Franken (Börsen-Zeitung)

October 27, 2022

