DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MÄRKTE - Die Repo- und Geldmärkte der Eurozone werden immer dysfunktionaler und gefährden die Fähigkeit der Europäischen Zentralbank, ihre Geldpolitik durchzusetzen, so die Warnung der International Capital Market Association (ICMA), die die größten Händler auf dem Anleihemarkt vertritt. Sie erklärte, sie sei besorgt über das Funktionieren der europäischen Repo-Märkte mit einem Volumen von 10 Billionen Euro, da es an liquiden Aktiva mangele und und es eine übermäßige Liquidität im Bankensystem gebe. Die Warnung der ICMA kommt in einer Phase der Sorge, dass steigende globale Zinssätze und schlechte Handelsbedingungen das Risiko einer Marktinstabilität erhöht haben. (Financial Times)

FRANKREICH - Der Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber warnt angesichts der jüngsten politischen Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich vor einem Schaden für die Europäische Union. "Die Spannungen zwischen Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron kommen zur absoluten Unzeit und schaden den Menschen in Europa", sagte der CSU-Europapolitiker. "Für Europa ist die deutsch-französische Achse fundamental", betonte Weber. Beide Seiten dürften sich nicht in einem Moment voneinander entfernen, während Russlands Präsident Wladimir Putin die EU durch den Angriffskrieg auf die Ukraine grundlegend herausfordere. (Augsburger Allgemeine)

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Die Grünen wollen die für kritische Infrastrukturen relevanten Unternehmen in Deutschland zu einheitlichen Schutzstandards zwingen. Das ergibt sich aus einem Positionspapier der Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Julia Höller, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Das Papier definiert, was aus Sicht der Grünen in einem "Kritis-Dachgesetz" stehen soll, für das Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) noch in diesem Jahr Eckpunkte präsentieren will. (RND)

VERMÖGENSSTEUER - Die Stiftung Familienunternehmen warnt vor negativen wirtschaftlichen Folgen für den Mittelstand durch die von SPD-Chefin Saskia Esken angestoßene Debatte um die Wiedereinführung einer Vermögensteuer. "Deutschland hat die höchsten Energiepreise und ist für Familienunternehmen ein Höchststeuerland", sagte Vorstand Rainer Kirchdörfer. "Eine Vermögensteuer hätte negative Folgen für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung", erklärte er. "Deutschland hat die höchsten Energiepreise und ist für Familienunternehmen ein Höchststeuerland", sagte Kirchdörfer. "Eine Vermögensteuer hätte negative Folgen für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung", erklärte er. (Augsburger Allgemeine)

UKRAINE - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern - und parallel dazu nach einer politischen Lösung zu suchen. "Es braucht verstärkte Waffenlieferungen, aber immer im Nato-Verbund. Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, aus einer Position der Stärke heraus mit Russland zu verhandeln", sagte Söder der Mediengruppe Bayern.

CHINA - Der deutsche Mittelstand erkennt zunehmend, dass er sich nicht mehr wie früher auf die Gewinne aus China verlassen kann, meint Jörg Wuttke, Präsident der einflussreichen Handelslobby EU Chamber of Commerce in China. "Es ist eine verlorene Liebesaffäre." Ein Scheitern könnte das zerstören, was zu einer der weltweit vorteilhaftesten Handelsbeziehungen geworden ist, in der deutsche Unternehmen florierten, indem sie chinesischen Exporteuren die Maschinen verkauften, die es letzteren ermöglichten, wichtige Akteure in globalen Lieferketten zu werden. (Financial Times)

CHINA - Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hat die EU zu einer neuen China-Politik aufgerufen. "China verändert sein Gesicht. Präsident Xi unterstreicht einen Machtanspruch im Inneren und nach außen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die EU muss sich darauf einstellen und ihre Naivität ablegen." Die EU-Staaten dürften ihre Rohstoffabhängigkeit nicht weiter erhöhen, sondern müssten neue Partner finden, forderte Weber. "Eine EU-weite Rohstoffstrategie ist dringend nötig." Der EU-Gipfel sei hierzu eine Enttäuschung gewesen. "Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit einer dringend notwendigen neuen China-Politik." (Funke)

POLEN - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat seine Forderungen nach Reparationszahlungen Deutschlands bekräftigt und einen Vergleich mit Russlands Krieg gegen die Ukraine gezogen. Morawiecki sagte, "Euer Wohlstand, euer Reichtum stammt - zumindest teilweise - aus dem Diebstahl polnischer Häuser, Fabriken, Vermögen. Eure Großväter sind für diese Verbrechen von damals verantwortlich. Wenn Ihr als Nachfahren zu dieser Verantwortung nicht steht, dann kann auch Russland niemals für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die Putins Truppen jetzt in der Ukraine verüben." Morawiecki forderte Deutschland auf, der Ukraine Kampfpanzer zu senden. "Deutschland als reichstes Land Europas und einer der größten Rüstungsexporteure der Welt könnte so viel mehr tun, um Europas Werte zu verteidigen." (Bild)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.