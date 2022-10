In der kalten Jahreszeit laden leere Strände und bezaubernde Städte zum erholsamen Kultururlaub an der Ostsee ein Romantische Landschaften bei Strandspaziergängen erkunden, Winterleckereien am Meer genießen, heimelige Weihnachtsmärkte besuchen und abwechslungsreiche Kulturausflüge unternehmen: Bei einem Urlaub an der Ostseeküste Mecklenburg lässt sich die kalte Zeit des Jahres auf besondere Weise erleben. Im Folgenden Tipps für ...

