Unbeeindruckt vom volatilen Gesamtmarkt strebt die Aktie des Bioenergie-Spezialisten Verbio wieder in Richtung Rekordhoch vom Frühjahr. Indes gewinnt die Internationalisierung des TecDAX-Unternehmens weiter an Dynamik. Im indischen Punjab fährt Verbio nun seine Produktion von Biomethan aus Stroh hoch.Bereits im April hat Verbio die ersten Mengen an Biomethan aus Reisstroh in der Bioraffinerie in Indien produziert. Der Krafstoff wird dann an das Tankstellennetz der Indian Oil Corporation geliefert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...