FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CLEAN TEQ WATER LTD 9NK AU0000153280
AB/FROM ONWARDS 27.10.2022
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CLEAN TEQ WATER LTD 9NK AU0000153280
AB/FROM ONWARDS 27.10.2022
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