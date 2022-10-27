Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, October 26
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.594700 USD
|IE00BJXRZJ40
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.058900 USD
|IE00BJXRZ273
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.003600 USD
|IE00BLRPQH31
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.804800 USD
|IE00BLRPQJ54
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|3.863500 USD
|IE00BLRPRR04
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.179900 USD
|IE00BLRPRQ96
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.456900 USD
|IE000HJV1VH3
|26 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.676200 USD
|IE000QRNAC66
|26 October 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de