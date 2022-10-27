Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 27.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Großartige News: Der neue Lithium-Hot-Stock mit starker Meldung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S ISIN: IE00BLRPRR04 Ticker-Symbol: WRLD 
Tradegate
27.10.22
09:15 Uhr
3,851 Euro
+0,047
+1,22 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,8323,85109:48
3,8333,85109:48
PR Newswire
27.10.2022 | 08:04
74 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 26

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.594700 USDIE00BJXRZJ4026 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.058900 USDIE00BJXRZ273
26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.003600 USDIE00BLRPQH31
26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.804800 USDIE00BLRPQJ54

26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.863500 USDIE00BLRPRR04

26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.179900 USDIE00BLRPRQ96

26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.456900 USDIE000HJV1VH3

26 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.676200 USDIE000QRNAC66

26 October 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.