TAGESTHEMA

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte seine Geldpolitik am Donnerstag mit unvermindertem Tempo straffen. 41 der 45 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter die Leitzinsen um 75 Basispunkte (Bp) anheben werden. Die EZB dürfte zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen, aber sich weder zur Höhe des so genannten neutralen Zinses äußern, noch zum voraussichtlichen Endpunkt des aktuellen Zinserhöhungszyklus. Möglicherweise kommt auch schon die aktive Bilanzverkleinerung auf das Tapet: Wenn nicht in den geldpolitischen Verlautbarungen, dann in den einleitenden Bemerkungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde oder in ihrer Pressekonferenz. Die geldpolitischen Entscheidungen werden um 14.15 Uhr bekannt gegeben. Gegen 14.45 Uhr beginnt die Pressekonferenz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Marge in Prozent, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 8.321 +9% 15 7.668 Operativer Gewinn bereinigt 1.893 +5% 12 1.810 Operative Marge bereinigt 22,7 -- -- 23,6 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 1.459 +3% 9 1.421 Ergebnis je Aktie verwässert ber.* 2,93 +7% 16 2,73 * fortgeführte Geschäftsbereiche

MTU AERO ENGINES (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 1.315 +31% 22 1.004 EBIT bereinigt 153 +31% 22 117 EBIT-Marge bereinigt 11,6 -- -- 11,7 Ergebnis nach Steuern bereinigt 111 +31% 22 85 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,11 +33% 22 1,59 Free Cashflow 45 +150% 22 18

WACKER CHEMIE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 2.141 +29% 10 1.659 EBITDA 500 +11% 11 450 EBIT 390 +9% 8 359 Ergebnis nach Steuern 291 +10% 6 265 Ergebnis je Aktie 5,54 +6% 8 5,22

Weitere Termine:

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q und Strategie-Update

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q

07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

08:00 GB/Shell plc, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q

11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

18:00 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon- und Webcast Call)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

- DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator November PROGNOSE: -42,0 Punkte zuvor: -42,5 Punkte - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 1,25% Einlagensatz PROGNOSE: 1,50% zuvor: 0,75% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,3% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.183,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.858,75 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 11.484,50 +0,3% Nikkei-225 27.391,44 -0,1% Schanghai-Composite 2.984,55 -0,5% Hang-Seng-Index 15.586,07 +1,8% +/- Ticks Bund -Future 138,81% +3 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.195,81 +1,1% DAX-Future 13.160,00 +0,5% XDAX 13.141,88 +0,5% MDAX 24.211,78 +1,7% TecDAX 2.890,88 +1,2% EuroStoxx50 3.605,31 +0,6% Stoxx50 3.506,43 +0,5% Dow-Jones 31.839,11 +0,0% S&P-500-Index 3.830,60 -0,7% Nasdaq-Comp. 10.970,99 -2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,78% +56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Nachmittag ist mit einem zurückhaltenden Geschäft zu rechnen. Als ausgemacht gilt, dass die Währungshüter den Leitzins um 75 Basispunkte anheben werden. Deutlich spannender sollten Aussagen zu den Anpassungen des TLTRO-Programms und der Reinvestitionen des APP-Ankaufprogramms werden. Was die Märkte aber vor allem interessiert, sind Aussagen zum geldpolitischen Ausblick. Die Börsen haben sich zuletzt vor allem deshalb gut entwickelt, da sich die Stimmen mehren, die davon ausgehen, dass die US-Notenbank im Dezember das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. EZB-Aussagen in diese Richtung könnten die Aktienmärkte weiter antreiben und Anschlusskäufe auslösen. Am Vormittag dürfte vor allem der Fortgang der Berichtssaison für Impulse bei Einzelaktien sorgen.

Rückblick: Freundlich - Erneut gesunkene Renditen an den Anleihemärkten stützten die Stimmung für Aktien. "Trotz enttäuschender Quartalsberichte (bzw. Ausblicke) von Alphabet und Microsoft bleibt der Deutsche Aktienindex im Rally-Modus", so CMC. Die Analysten sprachen von Anschlusskäufen, die in den vergangenen Aufwärtsbewegungen gefehlt hätten. Unicredit (+4,3%) hat nach Einschätzung aus dem Handel mit ihren Geschäftszahlen mehr als geliefert. Positiv stellte Jefferies den Umsatz des französischen Reifenherstellers Michelin (-1,8%) heraus. Negativ werteten die Analysten dagegen, dass das Unternehmen den Cashflow im laufenden Jahr um 500 Millionen Euro reduzieren wird. Nach Drittquartalszahlen brachen Heineken um 5,4 Prozent ein. Der Bierabsatz ist deutlich unter den Erwartungen geblieben. Reckitt-Benckiser (-4,1%) standen unter Druck nach Zahlenausweis.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Die Deutsche Bank (+1,2%) hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz Marktturbulenzen und einer sich eintrübenden Wirtschaft deutlich gesteigert. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS (-2,5%) verzeichnete nach zuletzt heftigen Nettomittelabflüssen wieder Nettomittelzuflüsse von 7,7 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unterdessen wegen höherer Kosten. Fresenius gewannen 4 Prozent. Kurstreiber sei weiter die Fantasie über das Interesse von Elliott an dem Unternehmen, hieß es. Symrise (+2,9%) ist im dritten Quartal unerwartet deutlich gewachsen und hat die Jahresprognose abermals angehoben. Bei Mercedes-Benz (+1,1%) hätten die optimistischen Daten und der erhöhte Ausblick die schon im Vorfeld gestiegenen Konsenserwartungen getroffen. Der Absturz von Reckitt-Benckiser in London belastete Beiersdorf mit 1,5 Prozent Abschlag. Umsätze und EBIT von Puma (+0,4%) lagen laut RBC 2 Prozent über Konsens. Nach einem volatilen Verlauf schlossen Adidas 1,5 Prozent fester. Das Unternehmen hatte am Vortag die Zusammenarbeit mit Kanye West beendet.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck haben mit Kursgewinnen auf vorläufige Drittquartalszahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens reagiert. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent höher gestellt. Medigene zeigten sich 0,4 Prozent höher. Das Immunonkologie-Unternehmen rechnet mit geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten als bislang und erhöhte daher seine EBITDA-Prognose. SNP reagierten nicht auf die Nachricht, dass das Unternehmen einen neuen CEO sucht.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Enttäuschende Geschäftszahlen bzw. Ausblicke von Microsoft und Alphabet zogen vor allem die Technologiewerte nach unten, weckten aber auch am übrigen Markt Konjunktursorgen. Unter den genannten Unternehmen hat Microsoft (-7,7%) im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein schwächeres Umsatzwachstum verzeichnet. Auch der Ausblick enttäuschte. Bei Alphabet (-9,1%) verlangsamte sich das Wachstum das fünfte Quartal in Folge. Texas Instruments (-2,6%) hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, mit ihrem Ausblick aber enttäuscht. Der Zahlungskartenanbieter Visa (+4,6%) hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Mattel sanken um 2,7 Prozent. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde gesenkt. Spotify fielen um 13 Prozent. Der Musik-Streamingdienst hat seinen Verlust ausgeweitet. Bristol-Myers Squibb (+2,3%) hat die Ergebniserwartungen übertroffen. Für Kraft Heinz ging es in dem negativen Umfeld trotz übertroffener Gewinnprognosen um 0,4 Prozent nach unten. Boeing verloren 8,8 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen schwach ausgefallen waren. Ein voller Erfolg war der Börsengang der Intel-Tochter Mobileye. Der erste Kurs lag bei 26,71 Dollar; gegenüber dem Emissionpreis von 21 Dollar ein Plus von 27 Prozent. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 28,97 Dollar. Intel büßten derweil 0,7 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,42 -3,7 4,46 369,0 5 Jahre 4,19 -6,7 4,26 293,2 7 Jahre 4,09 -8,2 4,18 265,4 10 Jahre 4,01 -8,9 4,10 250,2 30 Jahre 4,15 -10,8 4,26 225,2

Die Anleihenotierungen spiegelten die Erwartung, dass die Fed etwas weniger straffen könnte als bislang gedacht. Dementsprechend sanken die Renditen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0066 -0,2% 1,0082 1,0068 -11,5% EUR/JPY 147,03 -0,4% 147,58 147,56 +12,3% EUR/CHF 1,0136 -0,1% 1,0141 1,0146 -4,3% EUR/GBP 0,8667 -0,1% 0,8674 0,8676 +3,1% USD/JPY 146,08 -0,2% 146,38 146,55 +26,9% GBP/USD 1,1614 -0,1% 1,1624 1,1604 -14,2% USD/CNH 7,2369 +0,6% 7,1935 7,1887 +13,9% Bitcoin BTC/USD 20.778,36 +0,2% 20.746,59 20.877,02 -55,1%

Der Dollar zeigte Schwäche, der Euro hat erstmals seit Anfang Oktober die Parität zurückerobert und notierte bei 1,008 Dollar. In den USA sind die Erwartungen an den Zinsanstieg in jüngster Zeit etwas gesunken, während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet wird.

Der Euro hält sich am Morgen wenig verändert knapp oberhalb der Dollarparität. Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerbank hält es für möglich, dass die EZB dem Euro Rückenwind verleihen könnte. Denn sie rechnet mit einer recht falkenhaften Zinsentscheidung. Zusätzlich zur Zinsanhebung dürfte die EZB die Bedingungen bei den TLTROs dahingehend ändern, dass aufgrund der Anhebung des Einlagensatzes keine automatischen Gewinne mehr aus deren günstigen Konditionen resultieren. Die Überschussliquidität könnte dann schneller sinken.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,11 87,91 +0,2% +0,20 +26,2% Brent/ICE 95,99 95,69 +0,3% +0,30 +30,5%

Die Ölpreise tendierten fester. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3 Prozent auf 87,91 Dollar. Zwar sind die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, doch lag dies an einem Sondereffekt - der Freigabe eines Teils der strategischen Reserven. Ansonsten stützten Erwartungen, dass das Angebot sich verknappen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.663,65 1.664,78 -0,1% -1,13 -9,1% Silber (Spot) 19,52 19,65 -0,7% -0,13 -16,3% Platin (Spot) 951,30 955,38 -0,4% -4,08 -2,0% Kupfer-Future 3,53 3,55 -0,3% -0,01 -19,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte doppelt: von den gesunkenen Zinserwartungen und vom fallenden Dollar. Die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.665 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Industrieunternehmen meldeten in den ersten neun Monaten des Jahres einen stärkeren Gewinnrückgang trotz eines unerwartet starken Wachstums der Fabrikproduktion, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Die Industriegewinne sanken im Zeitraum Januar bis September um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit noch stärker als in den ersten acht Monaten des Jahres (-2,1%). Der sich ausweitende Rückgang kam, nachdem Peking für September einen unerwartet starken Anstieg der Industrieproduktion gemeldet hatte. Das Statistikamt hat seit Juli keine monatlichen Daten zum Industriegewinn mehr veröffentlicht. In den ersten neun Monaten verringerte sich der Gewinnrückgang bei privaten und ausländischen Industrieunternehmen in China um 0,2 bzw. 2,7 Prozentpunkte, verglichen mit den Zahlen für die ersten acht Monate.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Die Notenbank warnte aber erneut, dass sie zu weiteren Zinserhöhungen bereit sei, falls sich die Inflation im Land nicht wie erwartet verlangsamen sollte. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Satz in seiner zweiten Sitzung in Folge bei 13,75 Prozent, dem höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

DAIMLER TRUCK

hat im dritten Quartal eine starke Geschäftsentwicklung über den Erwartungen geschafft und den Jahresausblick angehoben. Angesichts der positiven Entwicklung erwartet der Konzern für das Segment Mercedes-Benz 2022 eine bereinigte Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent statt wie bisher von 6 bis 8 Prozent. Die Gesamtjahresprognosen für die anderen Segmente bleiben unverändert. Entsprechend wurde die Prognose für das Konzern-EBIT auf "leichter Anstieg" angepasst von "auf Vorjahresniveau".

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

VORAB BEKANNTGABE PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz -- -- 13.597 +48% 5 9.160 EBIT bereinigt 1.273 +159% 1.141 +132% 5 491 bereinigte Umsatzrendite* 9,4 -- 8,4 -- -- 5,4 Free Cashflow* 592 -- -- -- -- -782

AIXTRON

hat im dritten Quartal weiter von einer hohen Nachfrage profitiert und seine Prognose für 2022 angehoben.

BERICHTET PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 89 -32% 128 -2% 5 131 EBIT 16 -55% 31 -14% 4 36 Ergebnis nach Steuern/Dritten 19 -39% -- -- -- 31 Ergebnis je Aktie 0,17 -39% -- -- -- 0,28 AUSBLICK 2022 des Unternehmens: - Auftragseingang: nun in einer Bandbreite zwischen 540 und 600 Millionen Euro (bisher: 520 und 580 Millionen Euro) - Umsatz: weiterhin in einer Bandbreite zwischen 450 und 500 Millionen Euro - Bruttomarge: nun etwa 42 Prozent (bisher: etwa 41 Prozent) - EBIT-Marge: nun etwa 22 bis 24 Prozent des Umsatzes (bisher: 21 bis 23 Prozent)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BEFESA

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Umsatz 285 +50% 246 +29% 190 EBITDA bereinigt 45,9 +7% 43,2 +1,2% 42,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 37 +134% 15,8 -0,6% 15,9 Ergebnis je Aktie 0,93 +133% 0,37 -8% 0,40 AUSBLICK 2022 - das Unternehmen erwartet: - EBITDA: "im unteren Bereich" der Spanne von 220 und 270 Millionen Euro (bisher: zwischen 220 und 270 Millionen Euro) ===

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BEIERSDORF

ist nach den ersten neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Konsumgüterkonzern hat die Umsatzprognose auf Konzernebene angehoben sowie die Margenprognose bei Tesa erhöht. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun auf Konzernebene sowie im Segment Consumer mit organischem Wachstum von 9 bis 10 Prozent anstatt am oberen Ende vom mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Tesa soll nun organisch ein Wachstum zwischen 7 und 9 Prozent hinlegen anstatt im unteren bis mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Bei Tesa soll die bereinigte EBIT-Marge "nur leicht" anstatt "deutlich" unter dem Vorjahreswert liegen.

BASLER

hat nach deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und ist auch beim Margenziel optimistischer für das untere Ende der Zielspanne. Basler rechnet nun mit einem Jahresumsatz in der Spanne 262 Millionen bis 270 Millionen Euro anstatt 235 Millionen bis 265 Millionen Euro. Die Marge für den Vorsteuergewinn sieht das Unternehmen nun bei 10 bis 12 Prozent anstatt 9 bis 12 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen auf 9,5 (Vorjahr: 3,7) Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 74,4 (49,4) Millionen Euro.

HELLOFRESH

hat im dritten Quartal mehr umgesetzt, aber den Druck auf die Margen gespürt und operativ weniger verdient.

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Umsatz 1.860 +31% 1.790 +26% 1.416 EBITDA bereinigt 72 -10% 76 -5% 80 EBITDA-Marge bereinigt 3,9 -- 4,2 -- 5,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2,6 -89% -- -- 23 Ergebnis je Aktie 0,01 -92% -- -- 0,13

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

LUFTHANSA

hat im dritten Quartal unter dem Strich einen deutlich höheren Gewinn eingefahren als erwartet. Alle Geschäftsbereiche, sowohl Passagier-Airlines als auch Logistik sowie Wartung und Reparatur (MRO) trugen dazu bei. Der Konzern hatte bereits am 17. Oktober Eckzahlen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal vorgelegt und die Prognose für den operativen Jahresgewinn verdoppelt.

KION

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Auftragseingang 2.517 -19% 2.496 -20% 3.107 Umsatz 2.706 +5% 2.572 +0,2% 2.566 EBIT bereinigt -101 -- -123 -- 229 EBIT-Marge bereinigt -3,7 -- -4,8 -- 8,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten -92,9 -- -122 -- 136,7 Ergebnis je Aktie -0,73 -- -0,93 -- 1,04 AUSBLICK 2022 des Unternehmens: - Auftragseingang Kion Group: 11,6 bis 12,5 Milliarden Euro - Auftragseingang Industrial Trucks & Services: zwischen 8,2 und 8,6 Milliarden Euro - Auftragseingang Supply Chain Solutions: zwischen 3,4 und 3,9 Milliarden Euro - Umsatzerlöse Kion Group: zwischen 10,45 und 11,25 Milliarden Euro - Umsatzerlöse Industrial Trucks & Services: von 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro - Umsatzerlöse Supply Chain Solutions: zwischen 3,65 und 4,05 Milliarden Euro - EBIT bereinig Kion Group: 200 bis 310 Millionen Euro - EBIT bereinigt Industrial Trucks & Services: 360 bis 410 Millionen Euro - EBIT bereinigt Supply Chain Solutions: zwischen -60 und 0 Millionen Euro - Free Cashflow: -950 bis -700 Millionen Euro - ROCE: zwischen 2,5 und 3,3 Proze

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

NEMETSCHEK

hat den Umsatz im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums der Subskriptions- und SaaS-Modelle deutlich gesteigert. Die Geschäftszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen. Im Zeitraum Juli bis September stieg der Umsatz um 19,8 Prozent auf 203 Millionen Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 11,8 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich um 15,7 Prozent auf 62,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 31,0 Prozent. Der Quartalsüberschuss legte um 13,8 Prozent auf 38,8 Millionen Euro zu. Je Aktie verdiente Nemetschek 1,11 Euro. Analysten hatten dem Unternehmen einen Umsatz von 200 Millionen Euro, ein EBITDA von 63 Millionen Euro und einen Quartalsgewinn unter dem Strich von 38 Millionen Euro zugetraut.

SNP SCHNEIDER NEUREITHER & PARTNER

sucht im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung einen neuen CEO als Nachfolger von Michael Eberhardt. Der Manager will im Laufe des Geschäftsjahres 2023 das Unternehmen verlassen.

SOFTWARE AG

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Auftragseingang 141 +31% 126 +18% 107 Umsatz Konzern 221 +12% 225 +14% 198 - DBP 134 +18% 136 +20% 114 - A&N 47 -4% 50 +4% 49 EBIT -6,6 -- 20 -20% 25 EBITA non-IFRS 30 -10% 31 -6% 33 Ergebnis nach Steuern non-IFRS 27 +19% 18 -21% 22 Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,36 +20% -- -- 0,30 Ausblick 2022 - das Unternehmen bestätigt die Prognose vom 14. Juli: - Konzernumsatz von 1 Mrd Euro - operative Marge (EBITA, non-IFRS): von 25 bis 30% - Auftragseingang Digital Business: organisches Wachstum von 12 bis 18% ===

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

CREDIT SUISSE

hat einen tiefgreifenden Konzernumbau beschlossen. Dieser sieht vor, die Investmentbank "radikal" umzustrukturieren, das Geschäft mit verbrieften Produkten zu verkaufen und insgesamt auf stabilere Geschäfte wie das Wealth und Asset Management zu setzen. Für den Umbau, der mit einem erheblichen Stellenabbau einhergeht, besorgt sich die Bank über eine Kapitalerhöhung Geld bei den Anlegern.

UNIBAIL-RODAMCO

Die Bruttomieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Auf dieser Grundlage hob das Unternehmen die Jahresprognose an und rechnet nun mit einem bereinigten wiederkehrenden Gewinn von mindestens 9,10 Euro je Aktie. Zuvor war es von einem Mindestbetrag von 8,90 Euro ausgegangen.

META

Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Es war das zweite Umsatzminus in Folge. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat den Preisverfall bei Speicherchips im dritten Quartal zu spüren bekommen. Der Technologiegigant meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent.

