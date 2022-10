DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Es war das zweite Umsatzminus in Folge. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 27,7 Milliarden US-Dollar. Bereits im Vorquartal war er um 1 Prozent gefallen. Der durchschnittliche Preis für Anzeigen bei Meta sank um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damals war er noch um 22 Prozent gestiegen. Der Werbeumsatz verringerte sich um 4 Prozent auf 27,4 Milliarden Dollar. Meta hat mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen. Die wirtschaftliche Eintrübung, die Konkurrenz durch Tiktok und die Datenschutzregeln von Apple sorgen für Druck auf den Umsatz mit Digitalwerbung. Der Konzern fokussiert sich seit geraumer Zeit auf das sogenannte Metaverse, eine virtuelle Umgebung, in der die Nutzer leben, arbeiten und spielen können. Die Sparte Reality Labs, die das Metaversum umfasst, meldete einen Umsatz von 285 Millionen Dollar, 49 Prozent weniger als im Vorjahr. CFO David Wehner verwies auf geringere Verkäufe der VR-Brille Quest 2. Der operative Verlust der Sparte betrug 3,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn des Konzerns betrug 3,3 Milliarden Dollar oder 1,64 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,90 Dollar gerechnet. Meta erwartet 2022 insgesamt Ausgaben von 85 bis 87 Milliarden Dollar. Bisher hatte das obere Ende der Spanne bei 88 Milliarden gelegen. Für 2023 werden 96 bis 101 Milliarden in Aussicht gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

12:30 Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

14:00 Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:01 Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 4Q

22:30 T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon- und Webcast Call)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,3% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.858,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.486,25 +0,4% Nikkei-225 27.365,39 -0,2% Hang-Seng-Index 15.583,77 +1,7% Kospi 2.284,91 +1,6% Shanghai-Composite 2.986,50 -0,4% S&P/ASX 200 6.852,30 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Unerinheitlich - Teilnehmer verweisen auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street, wo vor allem die Werte aus dem Technologiesektor nach schwachen Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet unter Druck standen. Dazu kommen nachbörslich schwache Quartalszahlen der Facebook-Mutter Meta. Ein deutliches Plus weist hingegen der Hang-Seng-Index in Hongkong auf. Hier setzt sich die Erholung von den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn fort, als der Index auf den tiefsten Stand seit November 2008 gefallen war. Der Kospi in Seoul gewinnt 1,6 Prozent. Hier sorgen besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten für Kauflaune. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics legen trotz schwacher Geschäftszahlen für das dritte Quartal um 0,3 Prozent zu. So reduzierte sich der Nettogewinn im Berichtszeitraum um 23,6 Prozent gegenüber Vorjahr. Für den Nikkei-225 geht es dagegen in Tokio leicht nach unten. Hier belasten die Abgaben der Canon-Aktie nach enttäuschenden Quartalszahlen. Auch der Schanghai-Composite gibt leicht nach. Teilnehmer sprechen von einem zurückhaltenden Handel, nach den jüngsten Aussagen auf dem Volkskongress der KP. Daneben stünden der weitere Verlauf der Berichtssaison und die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche im Fokus.

US-NACHBÖRSE

Die Meta-Aktie hat mit einem Kurseinbruch um 19,7 den nachbörslichen Handel zur Wochenmitte dominiert. Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Die Ford-Aktie reduzierte sich um 1,3 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hat den US-Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt, auf bereinigter Basis schnitt das Unternehmen jedoch besser ab als erwartet. Der Jahresgewinn wird nun voraussichtlich am unteren Ende der bislang in Aussicht gestellten Spanne liegen. Für die Papiere von KLA ging es um 2,2 Prozent nach oben. Der Chip-Ausrüster überzeugte mit den Ergebnissen für das dritte Quartal, nachdem andere Unternehmen aus der Sparte enttäuscht hatten. Zwischenzeitlich hatten die Titel mehr als 5 Prozent im Plus gelegen. Ebenfalls nach Quartalszahlen ging es für die Aktien des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens Paramount Group um 5 Prozent aufwärts. Quartalsergebnisse gab es zudem unter anderem von First Bancorp (+2,7%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.839,11 +0,0% 2,37 -12,4% S&P-500 3.830,60 -0,7% -28,51 -19,6% Nasdaq-Comp. 10.970,99 -2,0% -228,12 -29,9% Nasdaq-100 11.405,90 -2,3% -264,10 -30,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 996 Mio 992 Mio Gewinner 1.925 2.731 Verlierer 1.305 518 Unverändert 145 130

Uneinheitlich - Enttäuschende Zahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zogen vor allem die Technologiewerte nach unten, weckten aber auch am übrigen Markt Konjunktursorgen. Microsoft (-7,7%) hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein schwächeres Umsatzwachstum verzeichnet. Bei Alphabet (-9,1%) verlangsamte sich das Wachstum das fünfte Quartal in Folge. Texas Instruments (-2,6%) hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als an der Wall Street erwartet, mit seinem Ausblick für das vierte Quartal aber enttäuscht. Der Zahlungskartenanbieter Visa (+4,6%) hat in seinem vierten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Mattel sanken um 2,7 Prozent. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde gesenkt. Spotify fielen um 13 Prozent. Der Musik-Streamingdienst hat seinen Verlust ausgeweitet. Bristol-Myers Squibb (+2,3%) hat die Ergebniserwartungen übertroffen, das Pharmaunternehmen hat aber einen Umsatzrückgang zu verkraften. Für Kraft Heinz ging es in dem negativen Umfeld trotz übertroffener Gewinnprognosen um 0,4 Prozent nach unten. Boeing verloren 8,8 Prozent, nachdem die Zahlen des Flugzeugherstellers schwach ausgefallen waren. Ein voller Erfolg war der Börsengang der Intel-Tochter Mobileye. Der erste Kurs lag bei 26,71 Dollar; gegenüber dem Emissionpreis von 21 Dollar ein Plus von 27 Prozent. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 28,97 Dollar. Intel büßten derweil 0,7 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,42 -3,7 4,46 369,0 5 Jahre 4,19 -6,7 4,26 293,2 7 Jahre 4,09 -8,2 4,18 265,4 10 Jahre 4,01 -8,9 4,10 250,2 30 Jahre 4,15 -10,8 4,26 225,2

Auch die Anleihenotierungen spiegelten die Erwartung, dass die Fed etwas weniger straffen könnte als bislang gedacht. Dementsprechend sanken die Renditen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:42 % YTD EUR/USD 1,0075 -0,1% 1,0082 1,0015 -11,4% EUR/JPY 146,40 -0,8% 147,58 147,63 +11,9% EUR/GBP 0,8668 -0,1% 0,8674 0,8667 +3,2% GBP/USD 1,1623 -0,0% 1,1624 1,1556 -14,1% USD/JPY 145,32 -0,7% 146,38 147,41 +26,2% USD/KRW 1.417,32 +0,3% 1.412,83 1.421,62 +19,2% USD/CNY 7,2103 +0,5% 7,1730 7,2563 +13,4% USD/CNH 7,2228 +0,4% 7,1935 7,2509 +13,7% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8496 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6508 +0,2% 0,6492 0,6460 -10,4% NZD/USD 0,5861 +0,5% 0,5830 0,5797 -14,1% Bitcoin BTC/USD 20.831,66 +0,4% 20.746,59 20.295,93 -54,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte Schwäche, der Euro hat erstmals seit Anfang Oktober die Parität zurückerobert und notierte bei 1,008 Dollar. In den USA sind die Erwartungen an den Zinsanstieg in jüngster Zeit etwas gesunken, während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,02 87,91 +0,1% +0,11 +26,1% Brent/ICE 95,83 95,69 +0,1% +0,14 +30,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise tendierten fester. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3 Prozent auf 87,91 Dollar. Zwar sind die Ölvorräte der USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, doch lag dies an einem Sondereffekt, nämlich der Freigabe eines Teils der strategischen Reserven. Ansonsten stützten Erwartungen, dass das Angebot sich verknappen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.666,15 1.664,78 +0,1% +1,38 -8,9% Silber (Spot) 19,57 19,65 -0,4% -0,08 -16,1% Platin (Spot) 951,45 955,38 -0,4% -3,93 -2,0% Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,6% -0,02 -19,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte doppelt: von den gesunkenen Zinserwartungen und vom fallenden Dollar. Die Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.665 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Industrieunternehmen meldeten in den ersten neun Monaten des Jahres einen stärkeren Gewinnrückgang trotz eines unerwartet starken Wachstums der Fabrikproduktion, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Die Industriegewinne sanken im Zeitraum Januar bis September um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit noch stärker als in den ersten acht Monaten des Jahres (-2,1%). Der sich ausweitende Rückgang kam, nachdem Peking für September einen unerwartet starken Anstieg der Industrieproduktion gemeldet hatte. Das Statistikamt hat seit Juli keine monatlichen Daten zum Industriegewinn mehr veröffentlicht.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Die Notenbank warnte aber erneut, dass sie zu weiteren Zinserhöhungen bereit sei, falls sich die Inflation im Land nicht wie erwartet verlangsamen sollte. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Satz in seiner zweiten Sitzung in Folge bei 13,75 Prozent, dem höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

CREDIT SUISSE

steht vor dem Verkauf ihres Geschäfts für verbriefte Produkte an den Finanzinvestor Apollo Global Management und die Fondsgesellschaft Pacific Investment Management Co (Pimco). Das berichteten mit den Vorgängen vertraute Personen. Pimco ist eine Tochter der Allianz.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat den Preisverfall bei Speicherchips im dritten Quartal zu spüren bekommen. Der Tech-Gigant meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9,39 Billionen Won, umgerechnet etwa 6,6 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 76,78 Billionen Won. Die Nachfrage nach Personal Computern und Smartphones war zuletzt schwach.

