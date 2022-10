Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat auch den dritten Handelstag in dieser Woche mit satten Gewinnen abgeschlossen. Zeitweise notierte er zwar im Minus. Gerade kurz vor Handelsschluss kam dann aber noch einmal richtig Kauflaune auf. Marktidee: Symrise Symrise hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie legte kräftig zu und schaffte dabei den Sprung über mehrere wichtige Marken, unter anderem die 200-Tage-Linie. Jetzt rückt der nächste Widerstand in den Fokus. Sollte der Kurs auch darüber steigen, würde sich das technische Bild weiter aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1