Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und angesichts der weiterhin sehr positiven Einschätzung der Entwicklung von Nachfrage und Produktmix, passt Aixtron die Planvorgaben für das Gesamtjahr nach oben an. Beim Auftragseingang und bei der Marge wird mehr erwartet als bisher gedacht. Die Umsatzprognose wurde bestätigt.Aixtron erwartet nun für das Gesamtjahr Auftragseingänge in einer Bandbreite zwischen 540 Millionen und 600 Millionen Euro (bisher: 520 Millionen bis 580 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...