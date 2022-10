Bucher Industries wächst weiterhin rasant. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten sowohl dank höherer Volumen als auch dank Preiserhöhungen zweistellig.Niederweningen - Bucher Industries wächst weiterhin rasant. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten sowohl dank höherer Volumen als auch dank Preiserhöhungen zweistellig. Der Auftragseingang indes schwächte sich zuletzt etwas ab. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden erhöht. Der Umsatz kletterte in der Periode Januar bis September um 11 Prozent auf 2,62 Milliarden Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...