DJ Software AG bekommt neue Finanzchefin - CEO verlängert Vertrag

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG steht vor personellen Veränderungen im Vorstand. Wie das MDAX- und TecDAX-Unternehmen mitteilte, wird Finanzvorstand Matthias Heiden das Unternehmen verlassen. Er wird laut Mitteilung noch bis zum 31. Dezember im Unternehmen verbleiben. Nachfolgerin wird Daniela Bünger. Die Finanzexpertin kommt von Atos, wo sie derzeit die Rolle des Senior Vice President of Finance and Head of Finance Integration bekleidet.

Zudem teilte der Konzern mit, dass sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende Sanjay Brahmawar über eine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2026 geeinigt haben.

October 27, 2022 02:14 ET (06:14 GMT)

