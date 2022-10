ABI BB - AB InBev 3Q Nettoergebnis 1,43 Mrd USDBUCN SW - Bucher 9M Umsatz CHF2,62 Mrd gg CHF2,36 Mrd VjCAP FP - CAPGEMINI STILL SEES FY OPER MARGIN 12.9% TO 13.1%, EST. 13%CLN SW - Clariant kann starke Preiserhöhungen durchsetzenCSGN SW - Credit Suisse in Gesprächen mit Apollo zu Verbriefungssparte LAND SW - LANDIS+GYR SIEHT BER. EBITDA-MARGE FÜR GJ ZWISCHEN 5%-8% LLOY LN - LLOYDS SIEHT GJ NETTOZINSMARGE ÜBER 2,9%, BISHER ÜBER 2,8% SCMN SW - Swisscom sieht Gj Nettoumsatz etwa CHF11,1 MrdSHELL NA - Shell Q3 ber. Gewinn verfehlt ErwartungenTTE FP - TotalEnergies 3Q Nettoergebnis 6,63 Mrd USDULVR LN - Unilever erhöht Gj Prognose für ber. Umsatz SCHWEIZER BANKEN - Hohe Schulden und stark gestiegene Immobilienpreise prägen den Schweizer Finanzplatz. Auch wenn das Land solide dasteht: ...

