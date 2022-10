MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Einmal mehr habe der Bausoftware-Anbieter die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Einschätzung am Donnerstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Angesichts des beachtlichen Bewertungsrückgangs vor dem Hintergrund steigender Zinsen und eines sich verschlechternden Konjunkturumfelds dürfte die anhaltend starke Wachstumsdynamik von Nemetschek zumindest kurzfristig mit Erleichterung aufgenommen werden./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006452907