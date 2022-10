EQS-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

IR.on AG gewinnt Anne Pattberg für den Aufsichtsrat und stärkt ESG-Kompetenz des Gremiums



27.10.2022 / 09:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IR.on AG gewinnt Anne Pattberg für den Aufsichtsrat und stärkt ESG-Kompetenz des Gremiums Erfahrene Beraterin für Nachhaltigkeitsmanagement stärkt strategische Ergänzung des Beratungsgeschäfts um den Bereich Nachhaltigkeit & ESG Köln, 27. Oktober 2022 - Die IR.on AG, Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation, hat ein neues Mitglied des Aufsichtsrats. Ende September 2022 wählte die Hauptversammlung Anne Pattberg, selbstständige Beraterin mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit & ESG. Sie ersetzt Markus Sellmann, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sauerland Rybka und Partner, Köln, der sein Amt nach über zwanzigjähriger Amtszeit niederlegt. Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, amtierender Aufsichtsratsvorsitzender, und Aufsichtsratsmitglied Christof Schramm wurden wiedergewählt. Fabian Kirchmann, Vorstand und Mitgründer der IR.on AG: "Wir danken Markus Sellmann ganz herzlich für sein langjähriges Engagement für die Gesellschaft und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Anne Pattberg eine der Top-Beraterinnen im ESG-Markt für unser Aufsichtsgremium gewonnen zu haben. Sie vereint die Erfahrung von zahlreichen großen Beratungsmandaten wie TK Elevator, Otto Group oder Evonik mit umfangreicher Expertise in der Nachhaltigkeitsberatung des deutschen Mittelstands. Ihre Mandatierung wird unsere Expansion im Bereich Nachhaltigkeit & ESG weiter beflügeln." Anne Pattberg: "Die Nachfrage von Seiten des Mittelstands nach Beratungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit & ESG wird weiter deutlich zunehmen. Die bevorstehende Einführung der European Sustainability Reporting Standards, die schrittweise Erweiterung der EU-Taxonomie und nicht zuletzt die neue CSR-Richtlinie, mit der die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland auf über 15.000 steigen wird, bietet erhebliche Chancen für das IR.on Team. Ich freue mich, als Aufsichtsrätin die Gesellschaft auf diesem strategischen Kurs zu begleiten." Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Sie begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations- und Nachhaltigkeits-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater:innen der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, 300 realisierten Geschäfts- und Quartalsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter knapp 40 KMU-Anleiheemissionen. Kontakt: IR.on Aktiengesellschaft

Mittelstr. 12-14, Haus A

50672 Köln

T +49 221 9140-970

F +49 221 9140-978

E info@ir-on.com



http://www.ir-on.com

27.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com