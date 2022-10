(shareribs.com) London 27.10.2022 - Die Ölpreise bewegen sich nach den gestrigen Kurssprüngen heute wenig. In den USA stagnierte die Förderung auf hohem Niveau, während die Ölexporte deutlich kletterten. Der schwächere US-Dollar sorgt für Unterstützung.Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,6 Mio. auf 439,9 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...