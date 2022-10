Karlsruhe (ots) -- Die Rocket Routine GmbH unterstützt Unternehmen bei der Strategieumsetzung- Mit Strategie, Zielen (OKRs), Kennzahlen (KPIs) erfolgreich durch den Arbeitsalltag- Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung als Startup ausgegründetEin erfahrenes Team von Software-, Consulting- und Marketing-Experten gründet mit mehreren Partnern die Rocket Routine GmbH als neues Unternehmen. Mit Hilfe einer cloudbasierten Software ermöglicht die Rocket Routine GmbH Anwendern, ihre Unternehmensstrategie effektiv im Arbeitsalltag umzusetzen.Das Jahr nähert sich mit schnellen Schritten dem letzten Quartal und damit stehen in vielen Unternehmen die Planungs- und Strategiegespräche für das kommende Jahr an. Manche freuen sich darauf, für andere ist dies ein herausfordernder Prozess und wieder andere fragen sich, wie die entwickelte Strategie den Mitarbeitenden des Unternehmens im Arbeitsalltag nützlich sein kann. Strategie ist keine Rocket Science! Wo liegt dann das Problem? Eine Studie der pwc ergab, dass 73 % der Führungskräfte in Deutschland kein Vertrauen in die Strategie ihres Unternehmens haben und nicht von deren Erfolg überzeugt sind. Gleichzeitig können nur 29 % der Mitarbeiter:innen die Strategie ihres Unternehmens aus einer Auswahl von sechs verschiedenen Strategien erkennen (Quelle: Brunswick Group).Fehlt die transparente Kommunikation der Vision und Strategie ist eine Orientierung im Arbeitsalltag kaum möglich. Die Karlsruher Rocket Routine GmbH hat dafür eine Lösung: Mit der neuen, webbasierten Software Rocket Routine können die Themen Strategie, Ziele und Daily Business digital verknüpft werden und dabei unterstützen, dass alle im Unternehmen ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten können.Rocket Routine ist in wenigen Minuten einsatzbereit und ermöglicht die transparente Dokumentation existierender Inhalte, unterstützt bei der Ausarbeitung von Zielen in verschiedenen Zeithorizonten, liefert aktuelle Informationen für Entscheidungen und sieht dabei auch noch gut aus! Nutzlose Meetings werden überflüssig, dafür steht die Integration von strategischen und operativen Unternehmenszielen in den Unternehmensalltag im Vordergrund - unabhängig vom Arbeitsort. Durch die Verknüpfung der Elemente können die Anwender zu jeder Zeit sehen, mit welchen übergeordneten Zielen und Perspektiven die jeweilige Aufgabe verbunden ist.Expertise der GründerDurch das Gründerteam mit jahrzehntelanger Erfahrung mit agiler Transformation, Softwareentwicklung, Consulting und einem großen Netzwerk entstehen optimale Synergien für die Neugründung. "Ich freue mich, dass wir ein schlagkräftiges Team aus erfahrenen und diversen Menschen zusammenbringen konnten, damit wir unseren Kunden nicht nur ein innovatives Produkt, sondern auch Unterstützung durch Coaching, Consulting und ein Partnernetzwerk bieten können", sagt Sven O. Rimmelspacher, Geschäftsführer der Rocket Routine GmbH.Die Idee zum Produkt entstand im Arbeitsalltag der eigenen Unternehmensgruppe, in der es zwar immer eine richtig gute strategische Planung gab, aber die Umsetzung häufig im Alltag nicht den notwendigen Stellenwert hatte oder manchmal sogar im Sand verlief. Durch die jahrelange Erfahrung in Unternehmensführung, agiler Transformation, Softwareentwicklung und Consulting entstand ein praxisorientiertes Werkzeug, das dennoch eine große Individualisierung ermöglicht."Viele wollen unseren Ansatz begeistert umsetzen, aber dann fehlt ihnen die Zeit oder die Erfahrung, um auch schnell durchstarten zu können. Von Coaching zu den kleinen Herausforderungen im Arbeitsalltag bis hin zu umfangreichen Strategie- und Positionierungsworkshops können wir unsere Kunden umfangreich genau da unterstützen, wo sie den größten Nutzen haben", so Christian Wißmann, Head of Consulting und Partnermanagement.Dank Rocket Routine ist die Integration von Strategie und Zielen für jedes Unternehmen möglich. Alles auf einen Blick, übersichtlich und intuitiv bedienbar. So wird gemeinsame Ausrichtung zur gelebten Realität im Unternehmen und die Planung und Umsetzung der Strategie so erfolgsversprechend wie nie zuvor. Alle Interessierten können einen kostenlosen und unverbindlichen zweiwöchigen Test buchen, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, wie ihnen Rocket Routine dabei helfen kann, dass alle am großen Ganzen arbeiten und das Unternehmen einfach funktioniert.Über Rocket RoutineDie Rocket Routine GmbH mit Sitz in Karlsruhe ermöglicht Unternehmen mit einer cloudbasierten Software ihre Vision, Strategie und Ziele im Arbeitsalltag für alle transparent zu machen, in die Umsetzung zu bringen und so alle auf die gemeinsamen Ziele auszurichten. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Software, Coaching und Partnerkonzept unterstützt sie ihre Anwender von der Erarbeitung der Inhalte über die transparente Dokumentation und die systematische Umsetzung zur Erreichung ihrer Ziele. Damit reduzieren die Organisationen Engpässe und Micromanagement und ermöglichen, dass alle ihren individuellen Beitrag zum Erreichen der gemeinsamen Ziele leisten können.