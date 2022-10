Paion katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sechs Prozent vorzeigen. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 0,82 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Paion-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zehn Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,90 EUR. Bei Paion ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...