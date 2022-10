Bad Wimpfen (ots) -



Lidl-Kunden können ab Montag, 31. Oktober, in allen rund 3.200 Filialen mit dem Kauf der "Fin Carré"-Alpenvollmilchschokolade etwas Gutes tun. Lidl spendet pro verkaufter Tafelschokolade mit dem "Ein Herz für Kinder"-Logo 10 Cent an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Damit fördert der Lebensmitteleinzelhändler die Chancengerechtigkeit sowie deutschland- und weltweit Projekte für in Not geratene Kinder und Familien. Seit 2007 ist die Spendenaktion zugunsten "Ein Herz für Kinder" ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl.



Darüber hinaus spiegelt sich nicht nur beim sozialen Engagement, sondern auch im Sortiment von Lidl wider, warum Nachhaltigkeit ein Teil der Lidl-DNA ist: Der Kakao aller Tafelschokoladen der Eigenmarke "Fin Carré" in der Festlistung stammt zu 100 Prozent aus Fairtrade-zertifiziertem Anbau und wird in Deutschland von der Schwarz Produktion hergestellt.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl Deutschland

07063/931 60 90 · presse@lidl.de



Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5355003

LIDL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de