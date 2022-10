Heute ist es wieder so weit: die EZB muß sich wieder einmal rechtfertigen, warum sie die Inflation noch länger als die Fed geleugnet hat und nun gezwungen ist, mit dem zweiten 0,75% Zins-Schritt in Folge dieser Inflation wie auch der Fed geldpolitisch hinterher zu hecheln. Noch im März diesen Jahres, nachdem also der Ukraine-Krieg bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...