Goldproduzent wächst stetig: Westgold Resources: Bonanza-Grade mit bis zu 47,22 g/t Gold auf Paddy's Flat erbohrt

Der australische Mid-Tier-Goldproduzent wächst organisch. Freier Cashflow und Kapitalerhöhung Anfang 2022 werden größtenteils in die Goldverarbeitungsanlagen und Explorationen re-investiert. WGX ist schuldenfrei.



Auf der Paddy's-Flat-Mine in Meekatharra hat Westgold Resources Ltd. (ASX: WGX, FSE: 0W2) auf der Ebene Consols Lode systematische Bohrungen niedergebracht. Sie durchteuften nicht nur mehrere Mineralisierungen, sondern stießen auch auf Bonanzagrade von bis zu 47,22 g/t Gold über die lange Strecke von 15,77 Meter.

Die Paddy's-Flat-Mine ist innerhalb des Bluebird-Verarbeitungszentrums in Meekatharra einer von zwei wichtigen Untertagebetrieben. Hier konsolidiert Westgold Resources ein großes, historisches Goldfeld innerhalb der Murchison-Liegenschaft. Auf ihm wurden bereits mehr als 1,5 Millionen Unzen Gold produziert, davon 832.000 Unzen aus mehreren historischen Untertageminen und 293.000 Unzen aus mehreren offenen Gruben.



Seit der Konsolidierung der Besitzverhältnisse in dieser Region hat Westgold Resources weiter in Paddy's Flat investiert. Das geschah mit dem Ziel, einen großen, modernen und langlebigen Untertagebau aufzubauen. Aktuell werden in der Mine rund 60.000 Tonnen Gestein pro Monat mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 3,1 g/t gefördert.



Westgold Resources forciert den Ausbau von Paddy's Flat

Geologisch besteht die Schwierigkeit auf Paddy's Flat darin, dass das Gold in Ausläufern und Rinnen konzentriert ist. Wie die Erzgänge exakt verlaufen, ist im Vorfeld des Abbaus nur schwer zu quantifizieren. Allerdings gibt die signifikante Goldproduktion der Vergangenheit Westgold ein großes Vertrauen in die Kontinuität dieses Systems.





Bohrkernsammlung



Bestätigt wird dieses Vertrauen durch die jüngsten Bohrergebnisse, denn Westgold Resources konnte im Bohrloch 22CNDD173 gleich in drei Lagen hochgradiges Gold durchteufen. Zunächst durchschnitt der Bohrer die bereits erwähnten 15,77 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 47,22 g/t.



Etwas später durchbrach der Bohrkopf zwei parallel verlaufende Strukturen, die einmal 3,28 g/t Gold über 5,2 Meter und beim zweiten Mal 8,24 g/t Gold über 8,24 Meter durchschnitten. Bestätigt wurden diese hervorragenden Bohrergebnisse durch Stichproben, die während der Erschließung genommen wurden.



Gesteinsproben mit bis zu 285,86 g/t Gold

Die Probe mit der Nummer CN1151S408 GBR02 enthielt sogar atemberaubende 285,86 g/t Gold. Diese spektakulären Bohrergebnisse haben dazu geführt, dass Westgold Resources die Erschließung in diesem Gebiet rasch vorantreibt und der Abbau bereits im kommenden Quartal beginnen wird.



Westgolds Managing Director Wayne Bramwell erwartet deshalb, dass die Erhöhung des Anteils von Consols-Erz in der Produktion der Paddy's-Flat-Mine den Gesamtabbaugrad erhöhen wird und Westgold die Möglichkeit bietet, Paddy's Flat so umzugestalten, dass eine Maximierung der profitabel zu fördernden Unzen erreichbar ist.





Projektlandkarte



Für die investierten Aktionäre ist dies eine gute Nachricht, denn so reift auf Paddy's Flat eine weitere Stütze für die aktuelle Strategie des Unternehmens heran, die schädlichen Auswirkungen der Kosteninflation abzumildern und einen höheren Wert für die Aktionäre von Westgold Resources zu schaffen.







