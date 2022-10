Das Bundeskabinett hat die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis gebilligt. Die Eckpunkte des geplanten Gesetzes sehen vor, dass der Erwerb und Besitz von bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Cannabis für den Freizeitkonsum im privaten und öffentlichen Raum straffrei sein soll. Der private Selbstanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt sein, während die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb von Cannabis in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen erlaubt sein werden. Investoren, die am potenziellen Wachstum durch die Legalisierung teilhaben wollen, kommen an Synbiotic nicht vorbei. Daher bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





