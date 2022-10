Der amerikanische Energiekonzern Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, NYSE: CVX) wird den Investoren eine Quartalsdividende von 1,42 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 12. Dezember 2022 (Record day: 18. November 2022). Das Unternehmen aus San Ramon in Kalifornien zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 5,68 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 177,09 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...