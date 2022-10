Der französische Energiekonzern TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271) wird eine dritte Zwischendividende von 0,69 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 an seine Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 3. April 2023 (Ex-Dividenden Tag: 22. März 2023). Im April gab TotalEnergies eine Erhöhung der Dividende um 5 Prozent bekannt. Die Auszahlung der zweiten Zwischendividende (0,69 Euro) ...

