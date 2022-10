Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das große Bild bleibt beim Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) schwierig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt habe der Bruch des Basisaufwärtstrends seit 1991 (auf Quartalsbasis akt. bei 141,92) erneut diese Einschätzung untermauert. Dennoch sei das Rentenbarometer aus charttechnischer Sicht derzeit einen antizyklischen Blick wert. Dazu würden vor allem diverse Indikatoren beitragen, denn der historische Kursverfall des Jahres 2022 schlage sich in extrem überverkauften Indikatoren nieder. So notiere der Monats-RSI tief in seiner unteren Extremzone, während der trendfolgende MACD in diesem Zeitfenster sogar so tief wie niemals zuvor in der Historie seit Anfang der 1990er-Jahre abgestürzt sei. Charttechnisch wecke die Erholung der laufenden Woche zudem die Hoffnung, dass die Unterstützungszone aus dem Tief vom September 2013 bei 136,60 und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2008 (136,43) unter dem Strich halten werde. Das Juni-Tief bei 140,67 definiere aktuell ein erstes Erholungsziel. Das Fazit laute also: "Gegenbewegung ja - generelle Entwarnung nein!" (27.10.2022/alc/a/a) ...

