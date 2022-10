Croma-Pharma, bei der bekanntlich der börsenerprobte Peter Haidenek als CFO tätig ist, hat die Markteinführung des Botulinumtoxins in elf europäischen Kernmärkten (mit seinen Niederlassungen in Österreich, Polen, UK/Irland, Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Spanien, Portugal und Rumänien) abgeschlossen. "Mit dem dezentralisierten Verfahren zur Marktzulassung in Europa und der schrittweisen Einführung seines Botulinumtoxins zur Behandlung von Glabellafalten (Zornesfalten) hat Croma den fehlenden Puzzlestein zu seinem minimalinvasiven ästhetischen Portfolio hinzugefügt", teilt das Unternehmen mit. Das Portfolio umfasst neben Botulinumtoxin Hyaluronsäure-Filler, PDO Fäden und Biostimulatoren sowie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...