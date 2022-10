Das Fintech-Startup froots, das eigenen Angaben zufolge maßgeschneidertes Investieren kostengünstig zugänglich macht, gewinnt mit Reinhold Baudisch, Gründer und ehemaliger Co-CEO des Onlineportals durchblicker.at, einen weiteren neuen Investor. Bereits im August 2022 hat die Investmentplattform eine Kapitalerhöhung in Millionenhöhe durchgeführt. Neben den Bestandsinvestoren, zu denen auch Andreas Treichl (ehemaliger CEO Erste Group) zählt, beteiligten sich auch Unternehmer Georg Kapsch (CEO Kapsch Group, ehemaliger Präsident der Industriellenvereinigung), Gina Goess (ehemalige CEO Credit Suisse, s.A. Zweigniederlassung Österreich), Adam Lessing (Head of CEE LGT Bank und ehemaliger Head Austria and Eastern Europe der Fidelity ...

Den vollständigen Artikel lesen ...