China beherrscht den Kupfermarkt und ein Defizit wird beim Kupferangebot erwartet Im vergangenen Jahr wurden rund 22 Millionen Tonnen Kupfer in Minen produziert. Das meiste davon kam aus Chile. Der größte Produzent in Sachen Hüttenproduktion war China. Auch bei der Raffinerieproduktion stand das Reich der Mitte an erster Stelle, ebenso wie beim Verbrauch von raffiniertem Kupfer. Kupfer wird in Automobilen (Elektroautos), Elektronikprodukten, im Maschinenbau, in der Architektur und natürlich im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...