Sie sind die Crème de la Crème an der Börse: Dividendenaristokraten. Um "blaublütig" zu werden, muss ein Unternehmen mindestens 25 Jahre in Folge die Ausschüttung anheben. Zum elitären Kreis zählen unter anderem McDonald's, Pepsi oder Coca-Cola - sowie eine Aktie, die in dieser schwierigen Phase kurz vor einem neuen Allzeithoch steht.

Den vollständigen Artikel lesen ...