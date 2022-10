Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -UROVO, der weltweit führende Anbieter von digitalen Lösungen für die IoT-Branche, nahm kürzlich an der GITEX GLOBAL 2022 teil. Das Unternehmen präsentierte seine neuesten AIDC-Produkte und digitalen Lösungen für Logistik- und Einzelhandelskunden. Der mobile Computer DT50S, das Enterprise-Tablet P8100P und das Bezahlterminal i2000 zogen große Aufmerksamkeit bei den Veranstaltungsteilnehmern auf sich.DT50S - ein unverzichtbarer Assistent des digitalen ZeitaltersDer eingebaute, branchenführende Octa-Core-Prozessor mit 2,45 GHz bringt die Rechengeschwindigkeit des Geräts auf ein neues Niveau. Die leistungsstarke Multi-Prozess-Fähigkeit bietet eine mühelose Benutzererfahrung bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeitseffizienz.Die WLAN-6-fähige Netzwerktechnologie schafft eine hochsichere Arbeitsumgebung. Die höhere Bandbreite ermöglicht eine grenzenlose und schnelle mobile Datenverbindung bei geringerem Stromverbrauch und geringerer Latenz.Das integrierte leistungsstarke Android 11 sorgt für einen unterbrechungsfreien Workflow und zuverlässigen Sicherheitsschutz. UROVO wird die Softwarekonfiguration kontinuierlich auf höhere Android-Versionen aktualisieren.i2000 - Intelligentes MiniPOS-TerminalDas leichte und tragbare Zahlungsterminal verfügt über einen eingebauten Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz. Es integriert verschiedene Zahlungsmethoden wie Magnetstreifenkarten, IC- und kontaktlose Karten, QR-Code-Zahlungen usw.i2000 bietet mehrere Kommunikationsoptionen wie Bluetooth, 4G, 3G, 2G und WLAN, die eine unterbrechungsfreie Betriebskonnektivität und ein reibungsloses Zahlungserlebnis gewährleisten.Eine optionale professionelle Scan-Engine, die hochauflösende 1D-, 2D- und 3mil-Barcodes abdeckt, hilft Einzelhandelsunternehmen, Abläufe zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.P8100P - Leistungsstarkes und robustes Industrie-TabletDer Octa-Core-Prozessor bietet leistungsstarke Rechenleistung und Geschwindigkeit für schwierige, anspruchsvolle Aufgaben auch unter rauen Arbeitsszenarien. Darüber hinaus macht die IP67-Abdichtung und die Fallfestigkeit von 1,2 Metern es zu einem qualifizierten Industrietablett."UROVO-Produkte verfügen über mehrere Konfigurationen und Funktionsfunktionen. Sie sind fantastisch. Sie haben eine erstklassige Qualität. Die Gehäuse sind robust und fallgeschützt. Lange Haltbarkeit, gute Akkulaufzeit sind für Kunden absolut wichtig. Noch wichtiger ist, dass sie in vielen Unternehmen weltweit genutzt werden."-------- Sanjay, CEO von CloudtexoAuf der Veranstaltung stellte UROVO auch die neuesten RFID-Lösungen vor, darunter den fixierten RFID-Leser FR1000, die tragbaren RFID-Lesegeräte DT50(U) und den RFID-Drucker D812RPLUS. Sie werden nicht nur dazu beitragen, das Einzelhandelsgeschäft und die Fertigung zu transformieren, sondern auch zur Zukunft der Lieferkette beitragen.UROVO ist bestrebt, erstklassige Produkte, innovative Technologien und exzellente Dienstleistungen zu liefern, die darauf abzielen, die Produktivität des Unternehmens zu steigern, den Betrieb zu optimieren und die Mitarbeiter zu unterstützen.Weitere Informationen über Urovo finden Sie auf https://en.urovo.com/.shuya.zhang@urovo.comMedienkontakt:Summershuya.zhang@urovo.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/urovo-stellte-auf-der-gitex-global-2022-branchenfuhrende-produkte-vor-301659701.htmlOriginal-Content von: UROVO Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165591/5355091