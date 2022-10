MTU-Calls mit 71%-Chance bei Kurserholung auf 185 Euro

Nachdem die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) innerhalb des kurzen Zeitraumes von Mitte August 2022 bis Ende September 2022 von 199,45 Euro um 25 Prozent auf bis zu 149,20 Euro gefallen war, konnte sie sich wieder deutlich erholen. Auf die Veröffentlichung der leicht über den eigenen Erwartungen liegenden Umsatzzahlen, die vom starken US-Dollar unterstützt wurden, reagierte die Aktie im frühen Handel des 27.10.22 kurzfristig mit einem Kursanstieg auf bis zu 177,55 Euro. In weiterer Folge gab die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 172,80 Euro nach.

Wegen der generell günstigen Aussichten der Unternehmen der zivilen und der militärischen Flugindustrie bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 245 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- und Halteempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Kursniveau von Ende August 2022 bei 185 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 175 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 175 Euro, Bewertungstag 16.12.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW45A63, wurde beim MTU-Aktienkurs von 172,80 Euro mit 0,82 - 0,84 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 185 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,25 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 160,894 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 160,894 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000HG6DS14, wurde beim MTU-Kurs von 172,80 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 185 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,24 Euro (+71 Prozent) erhöhen - sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 155,135 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 155,135 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ1F842, wurde beim MTU-Kurs von 172,80 Euro mit 1,84 - 1,86 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,98 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de