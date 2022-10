Berlin (ots) -Wann: Mittwoch 23. November 2022 um 17:00 UhrWo: bcc Berlin Congress Center GmbH, Alexanderstraße 11, 10178 BerlinWachsende Inflation, eine ins Stocken geratene Weltwirtschaft - die wirtschaftlichen Sorgen wachsen, nicht nur im Mittelstand, im Handwerk und in den freien Berufen. Wie kann Deutschland seine Wirtschaft krisenfester aufstellen? Wie viele Notfallpläne, Entlastungspakete und Einzelhilfen sind noch notwendig - und was kann sich Deutschland noch finanziell erlauben? Welche marktwirtschaftlichen Impulse kann Deutschland setzen - beispielsweise durch einen Abbau der Handelshürden zwischen Demokratien? Diese Fragen diskutieren wir im Rahmen des Zukunftskongresses 2023.Mit u.a.Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué, Vorsitzender des Vorstands der Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitChristian Lindner MdB, Bundesminister der Finanzen und Bundesvorsitzender der Freien DemokratenProf. Dr. Achim Wambach, Präsident ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität MannheimProf. Dr. Stefan Kooths, Vizepräsident des Instituts für Wirtschaft Kiel, Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und WachstumReinhold von Eben-Worleé, Präsident Die Familienunternehmer e.V., Geschäftsführer Gesellschafter E.H: Worleé&Co.Reinhard Houben MdB, wirtschaftlicher Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen BundestagBarbie Haller, Vizepräsidentin BundesnetzagenturDr. Lukas Köhler MdB, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen BundestagWir laden Sie herzlich zu unserem Zukunftsforum ein. Für Ihre Akkreditierung schreiben Sie bitte an presse@freiheit.org. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://www.freiheit.org/de/zukunftsforum-2023).Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecher, Bereichsleiter KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinTelefon: +49 30 288778 59Mobil: +49 176 2945 1206E-Mail: anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/5355125