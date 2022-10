Gold***Gold***Gold***: Wie wird sich der Goldpreis entwickeln? John Darch schätzt den Markt ein

Anzeige / Werbung



Sonoro Gold Chairman zu Besuch in Deutschland - Mehr Informationen auf axinocapital.de Wie wird sich der Goldpreis entwickeln? Für John Darch ist der Start einer nachhaltig profitablen Goldproduktion auf Cerro Caliche nur noch eine Frage der Zeit. Davon ist auch Sonoro's gesamtes Management überzeugt, das mit immerhin etwa 24% am SGO-Aktienkapital selbst beteiligt ist. Neben sehr erfahrenen Geologen, Unternehmensgründern und Kapitalmarktexperten befindet sich im Board ein professioneller Mineningenieur, Jorge Diaz, der sogar eine eigene Goldmine besitzt. Er entwickelte diese von Null zur profitablen Goldproduktion in nur 6 Jahren. Jorge weis somit auch bestens, wie in dieser Gegend Mexikos die Tagebaugrube und Minenanlage ausgestaltet werden muss. Zum Webinar von Sonoro Gold (klicken) Vor wenigen Tagen hielten wir ein Webinar mit Sonoro's Management sowie mit zahlreichen alten und neuen Investoren ab und konnten viel über den angehenden Goldproduzenten erfahren. Das vollständige Webinar ist weiter unten verlinkt. Ein paar für uns wesentliche Aussagen geben wir hier wider: Anstieg des SGO-Aktienpreises erwartet mit Goldressourcen-Update, aktualisierter PEA-Studie, Vormachbarkeitsstudie, Erteilung aller Genehmigungen und/oder Finanzierungsabschluss. All diese Meilensteine in den nächsten 6 Monaten erwartet.



Fremdkapitalanteil an Minen-Finanzierung soll überwiegen; Sonoro hat sogar wohl schon mehrere bereite Geldgeber zur Auswahl



Projektverkauf derzeit nicht beabsichtigt; Sonoro möchte selbst die Mine bauen und ein Mid-Tier Goldproduzent werden. Informationen zur Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse:

Wann:4. und 5. November 2022 (jeweils 10 - 18 Uhr)



Wo:MVG Museum, Ständlerstrasse 20, München



Eintritt: 10 EUR pro Person/Tag



Weitere Informationen + Registrierungs-Link für Freikarten (Kontingent):

