Hamburg (ots) -HR und SWR produzieren gemeinsam die erste wöchentliche ARD-Klimasendung auf tagesschau24. Das Magazin "KlimaZeit" bietet wöchentlich Hintergrundberichte und ordnet mit Expertinnen und Experten neueste Ergebnisse der Klimaforschung ein. In aufwändigen Grafikanimationen informiert es die Zuschauerinnen und Zuschauer über alles Wissenswerte rund ums Klima, hinterfragt Entscheidungen der Politik und zeigt konstruktive Beispiele, was Konsument*innen, Unternehmen und Kommunen für die Rettung des Klimas tun können.Mit dem Sachverstand des ARD-Wetterkompetenzzentrums beim HR in Frankfurt und der auf Klimathemen spezialisierten Umweltredaktion des SWR liefert das gemeinsame Redaktionsnetzwerk Antworten auf die komplexen Fragen des Klimawandels.Die Sendung startet am Freitag, 4.November - passend zum Beginn der diesjährigen UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm-El-Sheikh. Die ersten Ausgaben von "KlimaZeit" werden monothematisch die Beschlüsse des wichtigsten globalen Treffens zur Klimakrise und deren Auswirkungen aufarbeiten. Jeden Freitag, direkt vor der tagesschau um 20.00 Uhr, führen ab dann Jennifer Sieglar (HR) und Tobias Koch (SWR) auf tagesschau24 abwechselnd durch die Sendung. Die "KlimaZeit" wird mittelfristig auch von den Dritten Programmen der beiden ARD-Sender übernommen und danach in der ARD Mediathek jederzeit abrufbar sein.