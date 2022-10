Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe im September 5,7% verloren. Der MDAX habe um 11,3% korrigiert, der SDAX um 11,1%. Der Anstieg der Inflation in Deutschland auf ein 51-Jahres-Hoch von 10,0%, die Zinserhöhung der EZB um 75 Basispunkte, der deutliche Rückgang des ifo-Index, die rückläufigen Einkaufsmanagerindices für Deutschland und den Euroraum, die dramatisch hohe Volatilität an den britischen Kapitalmärkten infolge des dort geplanten Steuersenkungspakets, eine höher als erwartete US-Inflation von 8,5%, die Zinserhöhung der FED um 75 Basispunkte, der Anstieg der Rendite 2-jähriger US Treasuries über 4%, der russische Stopp von Gaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline, die Teilmobilmachung für russische Reservisten, Putins Drohungen mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen, Schäden an den Nord Stream Pipelines, die möglicherweise Sabotage gewesen seien, und die Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland hätten im September 2022 für deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...