Bern (ots) -Ein Ex-Polizist, eine Gruppe angehender Detektiv:innen und echte Kriminalfälle: Darum geht es in "Die Beschatter", der neuen Krimikomödie aus Basel, in deren Hintergrund ein düsterer Thriller brodelt. Die Koproduktion von SRF und der Turnus Film AG ist ab Samstag, 29. Oktober, um 21.30 Uhr auf Play Suisse verfügbar. Zudem findet am 30. Oktober ab 19.30 Uhr ein Public Viewing auf dem Basler Marktplatz statt.In der Schule für angehende Detektive, die der Ex-Polizist Leo Brand aus finanzieller Not ins Leben gerufen hat, lösen etwas gar dilettantisch agierende Anfänger:innen echte Kriminalfälle. Eine der Schülerinnen ist die verwahrloste Agotha, deren Antrieb zur Detektiven-Ausbildung die Suche nach ihrer vermissten Mutter ist. Doch diese Suche droht ein schreckliches Geheimnis aus Leos Polizeivergangenheit ans Tageslicht zu bringen. "Die Beschatter" erzählt eine Geschichte rund um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität.Die SRF-Krimikomödie "Die Beschatter" wurde von der in Zürich ansässigen Turnus Film AG produziert. Sie entstand unter der Regie des Starregisseurs Michael Steiner ("Grounding" 2006, "Mein Name ist Eugen" 2005, "Sennentuntschi" 2010) der zum ersten Mal in einer Serie Regie führte. Kreiert wurde "Die Beschatter" von Regisseur Francesco Rizzi ("Cronofobia" 2018) und der Erfolgsautorin Simone Schmid ("Zwingli" 2019). Den Writer Room vervollständigen André Küttel ("Platzspitzbaby" 2020) und Christine Brand ("Blind" 2019). In den Hauptrollen sind Roeland Wiesnekker ("Lüthi und Blanc" 2003, Schweizer Filmpreis für "Strähl" 2004) als Leo Brand und Meryl Marty ("Der Bestatter" 2013, "Alles was zählt" 2021) als Agotha zu sehen. Weitere Rollen besetzen Martin Rapold (Hasenfratz), Esther Gemsch (Doro), Dardan Sadik (Milan) und Martin Butzke (Henning) zu sehen.Public Viewing in BaselAnlässlich ihres Serienstarts wird die in Basel spielende Krimiserie "Die Beschatter" am Sonntag, 30. Oktober, auf dem Basler Marktplatz gezeigt. Ab 19.30 Uhr können die ersten zwei Folgen der Serie in Anwesenheit von mehreren Schauspieler:innen auf der grossen LED-Wand mitverfolgt werden. Dies ist ein Angebot des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit Play Suisse, dem Schweizer Fernsehen (SRF) und Balimage. Weitere Infos hier (https://www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/veranstaltungshighlights/2022/SRF-Krimiserie-Die-Beschatter).Die sechs Folgen à 58 Minuten sind ab dem 29. Oktober um 21.30 Uhr auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Dies in der Originalversion Schweizerdeutsch, sowie vollsynchronisiert auf Französisch und Italienisch. SRF 1 startet die Ausstrahlung am 30. Oktober um 20.05 Uhr mit einer Doppelfolge. Die weiteren Folgen werden am 1. November, 8. November, 15. November und 17. November gezeigt.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100897354