FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 570 auf 650 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Ausblick stelle eine Erhöhung im Vergleich zu den Prognosen dar, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei nicht mehr erhöht./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

