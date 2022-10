Die europäischen Svevind Energy Group will in Kasachstan eine der weltweit größten Industrieanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff bauen. Vertreter des Tochterunternehmens Hyrasia One haben heute in Astana mit der kasachischen Regierung das entsprechende Investment Agreement für das gleichnamige Wasserstoff-Großprojekt Hyrasia One unterzeichnet.Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um die finale Investitionsentscheidung für das rund 40 bis 50 Milliarden USD teure Projekt. Diese soll ...

